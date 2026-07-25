Kargil Vijay Diwas: युद्ध में यह सोचने का समय नहीं होता कि खाना क्या मिलेगा या पानी कितना साफ है. उस वक्त बस एक ही धुन होती है देश पहले, बाकी सब बाद में... यह शब्द बाड़मेर के कारगिल योद्धा एवं भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर किशोर सिंह बाना के हैं, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान लगातार 85 दिनों तक बिना थके और बिना रुके भारतीय सेना के अग्रिम मोर्चों तक हथियार, गोला-बारूद और जरूरी सैन्य सामग्री पहुंचाने का दायित्व निभाया. उन्होंने दुश्मन की गोलाबारी के बीच वाहन चलाए, सड़क किनारे छुपकर रातें बिताईं, मैगी खाकर दिन निकाले और कई बार रास्ते के दूषित पानी से प्यास बुझाई. यह कहानी केवल एक सैनिक की नहीं, बल्कि उन हजारों सैनिकों की है जिनके त्याग और समर्पण ने भारत को कारगिल विजय दिलाई.

कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि

Add Zee News as a Preferred Source

सन 1998 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किए. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव तो बढ़ा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति की पहल करते हुए फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की. लाहौर घोषणा के जरिए भारत ने पड़ोसी देश के साथ विश्वास कायम करने का प्रयास किया. लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक गुप्त सैन्य योजना तैयार कर ली थी. सर्दियों के दौरान भारतीय सेना जिन ऊंची चौकियों को मौसम की कठिनाइयों के कारण अस्थायी रूप से खाली करती थी, उनपर पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया.

मई 1999 में स्थानीय चरवाहों और भारतीय सेना को इसकी जानकारी मिली. जांच में स्पष्ट हुआ कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुसकर ऊंची पहाड़ियों पर बैठ चुके हैं. इन चोटियों से वे राष्ट्रीय राजमार्ग-1 ए (अब एनएच-1) पर नजर रख सकते थे, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली जीवनरेखा थी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना ने 3 मई 1999 से अभियान शुरू किया, जिसे बाद में ऑपरेशन विजय नाम दिया गया.

भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर के तहत सेना का साथ दिया. करीब 85 दिनों तक चले इस कठिन युद्ध में भारतीय सेना ने टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 सहित एक-एक चोटी पर तिरंगा फहराया. 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय की घोषणा की. इस युद्ध में 527 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 1300 से अधिक जवान घायल हुए. तभी से हर वर्ष 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है.

बाड़मेर के रणबांकुरे की भूमिका

कारगिल युद्ध के समय बाड़मेर निवासी किशोर सिंह बाना भारतीय सेना की 402 लाइट एयर डिफेंस रेजीमेंट (कम्पोजिट) की शेरा बैटरी में एम.टी. हवलदार के पद पर तैनात थे. उनकी तैनाती कारगिल क्षेत्र के बौद्ध खर्बु ट्रांजिट कैंप में थी. उनके अधीन लगभग 250 सैन्य वाहन और उनके चालक कार्यरत थे. युद्ध शुरू होते ही पाकिस्तान की गोलाबारी में कारगिल के पास स्थित एक महत्वपूर्ण एम्यूनिशन डंप नष्ट हो गया. इसके बाद सेना ने लेह स्थित एम्यूनिशन डिपो से अग्रिम मोर्चों तक हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने की जिम्मेदारी किशोर सिंह बाना और उनकी टीम को सौंपी. उस समय कई सैनिक छुट्टी पर थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी. ऐसे में बाना ने स्वयं भी वाहन की कमान संभाली और अपने साथियों के साथ लगातार मोर्चों पर आपूर्ति सुनिश्चित की.

300 किलोमीटर का मौत से मुकाबला

लेह से मूल बेग, टोलोलिंग और गुमरी जैसे अग्रिम मोर्चों तक पहुंचना आसान नहीं था. लगभग 300 किलोमीटर लंबे पहाड़ी और खतरनाक रास्तों पर हर पल दुश्मन की नजर रहती थी. कई स्थान पाकिस्तानी गोलाबारी की सीधी जद में थे. दिन में वाहन चलाना और रात होते ही सड़क किनारे सुरक्षित स्थान खोजकर बिना रोशनी किए छुप जाना उनकी दिनचर्या बन गई थी. रात में हेडलाइट जलाना भी मौत को बुलावा देने जैसा था. कई बार वे अपने वाहन से दूर चट्टानों की ओट में पूरी रात बिताते और सुबह होते ही फिर सफर शुरू कर देते.

जब मैगी बनी जीवन का सहारा

युद्ध के दिनों की याद करते हुए किशोर सिंह बाना बताते हैं कि उन्हें यह तक याद नहीं रहता था कि आखिरी बार ठीक से खाना कब खाया था. उन्होंने कहा कि अपने जीवन में पहली बार उन्होंने मैगी उन्हीं दिनों देखी थी. शुरू में उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि दो मिनट में बनने वाली यह चीज भूख मिटा सकती है, लेकिन अगले 85 दिनों तक अधिकांश समय वही उनका भोजन बनी रही. दिन में वाहन रोककर स्टोव पर मैगी बनाते, कभी चलते वाहन में ही उसे तैयार करते और फिर तुरंत आगे बढ़ जाते. भोजन का उद्देश्य स्वाद नहीं, बल्कि शरीर को इतना सक्षम रखना था कि अगला सफर पूरा किया जा सके.

दूषित पानी भी पीना पड़ा

ऊंचे पहाड़ों में हर जगह पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता था. कई बार उन्हें रास्ते में मिलने वाले नालों, झरनों या बहते पानी से ही प्यास बुझानी पड़ती थी. आज के समय में दूषित पानी पीने की कल्पना भी मुश्किल लगती है, लेकिन युद्ध के मैदान में विकल्प नहीं होते. वहां जीवन और मृत्यु के बीच केवल कर्तव्य खड़ा होता है.

आंखों के सामने हुई दुर्घटना

युद्ध के दौरान एक घटना आज भी उनके जेहन में ताजा है. वे बौद्ध खर्बु से कारगिल की ओर जा रहे थे, उनके वाहन से लगभग 100 मीटर आगे सेना का एक अन्य ट्रक चल रहा था. अचानक पाकिस्तानी सेना की शेलिंग शुरू हुई. एक गोला सीधे आगे चल रहे वाहन के पास गिरा और वाहन नियंत्रण खोकर लगभग तीन किलोमीटर गहरी खाई में नूब्रा नदी की ओर जा गिरा.

शाम ढल रही थी. दुश्मन की गोलाबारी जारी थी. ऐसे हालात में तत्काल बचाव अभियान चलाना संभव नहीं था. बाना ने लगभग एक किलोमीटर दूर अपना वाहन रोका और पूरी रात चुपचाप छुपकर अपने वाहन और आसपास की स्थिति पर नजर बनाए रखी. सुबह होते ही वे कारगिल स्थित सेना की बटालियन पहुंचे और घटना की जानकारी दी. इसके बाद रेस्क्यू टीम घटनास्थल पहुंची. राहत कार्य शुरू होने के बाद किशोर सिंह बाना बिना समय गंवाए फिर अपने मिशन पर निकल पड़े और निर्धारित मोर्चे तक गोला-बारूद पहुंचाया.

युद्ध केवल बंदूक से नहीं जीते जाते

कारगिल युद्ध ने यह साबित किया कि केवल मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक ही युद्ध नहीं जीतते. सेना की लॉजिस्टिक व्यवस्था, वाहन चालक, इंजीनियर, संचार विशेषज्ञ, मेडिकल टीमें और आपूर्ति व्यवस्था भी विजय के उतने ही महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं. यदि अग्रिम मोर्चे तक समय पर हथियार, गोला-बारूद, भोजन और अन्य सामग्री नहीं पहुंचती, तो सबसे बहादुर सैनिक भी लंबे समय तक लड़ाई जारी नहीं रख सकता. किशोर सिंह बाना जैसे सैनिकों ने दुश्मन की गोलाबारी के बीच यह सुनिश्चित किया कि मोर्चे पर लड़ रहे जवानों के हाथ कभी खाली न रहें.

कारगिल ने बदल दिया भारतीय सैन्य दृष्टिकोण

कारगिल युद्ध के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए. ऊंची चौकियों पर वर्षभर सैनिकों की तैनाती सुनिश्चित की गई. निगरानी तंत्र मजबूत हुआ, आधुनिक हथियार और ड्रोन तकनीक को बढ़ावा मिला तथा खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया गया. आज भारतीय सेना की पर्वतीय युद्ध क्षमता दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य क्षमताओं में गिनी जाती है. कारगिल के अनुभवों ने सेना की रणनीति, रसद व्यवस्था और प्रशिक्षण प्रणाली को नई दिशा दी.

आज भी वही जज्बा

सेवानिवृत्त होने के बाद भी किशोर सिंह बाना की आवाज में वही दृढ़ता सुनाई देती है. वे कहते हैं कि उन 85 दिनों में हमने यह नहीं सोचा कि जिंदा लौटेंगे या नहीं. बस इतना तय था कि दुश्मन को हराना है. अगर आज भी देश मुझे बुलाए, तो मैं बिना एक पल सोचे फिर वर्दी पहनने को तैयार हूं. उनकी आंखों में आज भी कारगिल की पहाड़ियां, साथियों की यादें और तिरंगे के लिए लड़ने का वही जुनून दिखाई देता है.

नई पीढ़ी के लिए संदेश

कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य विजय का उत्सव नहीं है, बल्कि यह उन सैनिकों के अदम्य साहस, अनुशासन और बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने वर्तमान को देश के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया. बाड़मेर के किशोर सिंह बाना की कहानी हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को निभाने से सिद्ध होती है.

मैगी का एक पैकेट, दूषित पानी की कुछ घूंट, सड़क किनारे अंधेरे में गुजारी रातें और मौत के साये में तय किए गए सैकड़ों किलोमीटर... यही वे अनकहे अध्याय हैं, जिनकी बदौलत 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय का तिरंगा फहराया. कारगिल के रणबांकुरों का यह साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा.

