बाड़मेर में नशे के सौदागरों पर चला पुलिस का हंटर, MD ड्रग्स बेच रहे तस्कर को बीच चौराहे से खींचती हुई थाने लाई टीम

Rajasthan Crime News: कोतवाली थाना पुलिस ने चौहटन सर्किल के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एमडी ड्रग (मेफेड्रोन) बरामद की गई. 

Published: Oct 24, 2025, 03:40 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 03:40 PM IST

Barmer News: कोतवाली पुलिस ने जिले में नशे के फैलते जाल पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना पुलिस ने चौहटन सर्किल के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एमडी ड्रग (मेफेड्रोन) बरामद की गई. यह वही खतरनाक सिंथेटिक ड्रग है, जो युवाओं में तेजी से लत का रूप ले रही है. बरामद नशे की मात्रा और बाकी आवश्यक जानकारी आनी बाकी हैं.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान उण्डखा निवासी अर्जुन सिंह राजपूत के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से बाड़मेर सहित आसपास के क्षेत्रों में युवाओं को नशे की यह घातक ड्रग सप्लाई कर रहा था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी का नेटवर्क जिले के बाहर तक फैला हुआ है.

पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और अब उसके सप्लायर्स और सहयोगियों की तलाश की जा रही है. पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी के बाद नशे के कारोबार की कई कड़ियां खुल सकती हैं.

थाना अधिकारी बलभद्र सिंह ने बताया कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. जिले में युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. इस कार्रवाई से पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है और यह माना जा रहा है कि इससे नशे के नेटवर्क पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.

