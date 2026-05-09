/Online फार्मेसी से छोटे केमिस्टों की रोजी-रोटी पर मंडरा रहा खतरा, 20 मई को हड़ताल है

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Chemist Strike Rajasthan: राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई को हड़ताल करने का निर्णय लिया है. संगठन का आरोप है कि ऑनलाइन फार्मेसी और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दी जा रही भारी छूट से छोटे दवा विक्रेताओं का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है.
Rajasthan Chemist Strike: राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर 20 मई को statewide हड़ताल का ऐलान कर दिया है. संगठन का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की अनियंत्रित नीतियों के कारण छोटे और मध्यम स्तर के दवा विक्रेताओं का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. यदि सरकार ने समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
ऑनलाइन फार्मेसी और कॉर्पोरेट कंपनियों का विरोध
केमिस्ट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी उचित निगरानी के दवाइयों की बिक्री हो रही है. इससे नकली दवाओं, बिना डॉक्टर की सलाह वाली दवाओं और गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है. संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में एक ही प्रिस्क्रिप्शन का बार-बार उपयोग करके दवाएं मंगाई जा रही हैं, जो मरीजों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक है.
मरीजों की सुरक्षा भी दांव पर
केमिस्ट संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन केवल व्यापार की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा और दवा व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए भी है. अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री से गंभीर दवाओं का दुरुपयोग बढ़ रहा है, जो लंबे समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या बन सकता है.
राज्यभर में समर्थन और तैयारी
राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर समेत लगभग सभी जिलों में दवा विक्रेताओं ने 20 मई की हड़ताल को पूर्ण समर्थन देने की तैयारी शुरू कर दी है. कई जिलों में स्थानीय केमिस्ट एसोसिएशन ने बैठकें कर रणनीति बनाई है.
आमजन पर पड़ने वाला असर
हड़ताल के दौरान ज्यादातर मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे, जिससे आम लोगों को दवाइयां खरीदने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाएं जैसे ऑक्सीजन, इमरजेंसी दवाएं और क्रिटिकल पेशेंट्स की दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए कुछ स्टोर खुल सकते हैं.एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार से तुरंत वार्ता की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो भविष्य में आंदोलन और अधिक कड़ा रूप ले सकता है.
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