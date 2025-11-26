70 फीसदी लोग 40 की उम्र तक नहीं कराते हार्ट चेकअप, चलते-चलते मौत का बाड़मेर से खौफनाक वीडियो वायरल

Heart Attack Video Viral: राजस्थान के बाड़मेर जिले में बालोतरा के पादरू कस्बे में सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां बाजार में सामान्य रूप से चलते हुए एक 45 वर्षीय टेलर अशोक कुमार अचानक सड़क पर गिर पड़े और वहीं उनकी जान चली गई. गांव में बने मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों की भीड़ के बीच यह घटना सभी को स्तब्ध कर गई.

जेठाराम डाबी ने बताया कि अशोक कुमार मूलत: पादरू दर्जियों का वास के रहने वाले थे. कई वर्षों से तमिलनाडु में टेलर की दुकान चलाते थे. दीपावली से पहले ही वे गांव आ गए थे और परिवार के साथ समय बिता रहे थे. 26-27 नवंबर को गांव में मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होना था, जिसकी तैयारियां जोरों पर थीं.

सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे वे किसी काम से बाजार गए थे. लौटते समय पादरू-बालोतरा रोड पर अचानक चलते-चलते गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें पादरू अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बालोतरा रेफर कर दिया गया.

बालोतरा नाहटा हॉस्पिटल के डॉ. राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि ईसीजी करते ही स्पष्ट हो गया कि रोगी की मौत रास्ते में ही हो चुकी थी. परिजनों ने पोस्टमॉर्टम से इनकार कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार प्रारंभिक स्थिति में यह हार्ट अटैक का मामला प्रतीत होता है.

चार बच्चों के पिता थे अशोक कुमार

अशोक कुमार के चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे ललित, जेमिन और दो बेटियां रानी और किरण हैं. परिवार कई वर्षों से तमिलनाडु में रहकर काम करता है. तीनों बड़े बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी. 3 दिसंबर को अशोक कुमार की तमिलनाडु वापसी की टिकट बुक थी. दुखद बात यह है कि उनके छोटे भाई प्रकाश की चार महीने पहले ही मौत हुई थी. प्रकाश के तीन बच्चे अभी पादरू गांव में रहते हैं.

गांव में शोक लहर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी स्थगित

पादरू के दर्जियों का बास में लगभग 50 परिवारों ने मिलकर सती माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था. इसी मंदिर में 26-27 नवंबर को प्राण-प्रतिष्ठा होनी थी, लेकिन अशोक कुमार की आकस्मिक मौत के बाद कार्यक्रम टाल दिया गया है. पूरे कस्बे में शोक की लहर है.

हार्ट अटैक के बढ़ते मामले-चेतावनी की घंटी

हाल ही के वर्षों में भारत में 40-50 वर्ष की उम्र में अचानक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है. कई रिसर्च में सामने आया है कि 30-45 उम्र में अचानक मौतें बढ़ी हैं.

AIIMS और ICMR की संयुक्त रिपोर्ट बताती है कि 2015 के बाद से 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के मामले लगभग 28 प्रतिशत तक बढ़े हैं. जर्नल ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजी के अनुसार, माइग्रेशन, नौकरी का दबाव, आर्थिक तनाव और अनियमित दिनचर्या अचानक कार्डियक अरेस्ट के प्रमुख कारण बन रहे हैं.

डायबिटीज और BP तेजी से बढ़ रहे

भारत में हर चौथा युवक किसी न किसी रूप में हाई BP या प्री-डायबिटिक हालत में पहुंच चुका है. यह हार्ट अटैक का सीधा कारण बनता है. ICMR के सर्वे में पाया गया कि 70 प्रतिशत लोग 40 की उम्र तक पहुंचने पर भी कोई हार्ट चेक-अप नहीं करवाते. इससे जोखिम अचानक बढ़ जाता है.

हार्ट अटैक से पहले मिलने वाले संकेत

हल्की सी सीने में जकड़न, थकान, तेज धड़कन, पैरों में सूजन, सुबह सांस फूलना जैसे परेशानियां हार्ट अटैक से पहले महसूस की जाती हैं. इन्हें सामान्य मानकर लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते और परिणाम अचानक मौत के रूप में सामने आता है.

यह केस क्यों चिंताजनक

अशोक कुमार का मामला उन हजारों युवाओं जैसा है, जो बिना बीमारी के इतिहास के, सामान्य दिनचर्या में, बिना किसी चेतावनी के अचानक गिरते हैं और मौत हो जाती है. यह घटना बताती है कि आज की लाइफस्टाइल में हृदय रोग उम्र नहीं देखता. पादरू जैसी शांत जगह में भी ऐसे मामले बढ़ रहे हैं.