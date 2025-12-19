बाड़मेर में ढाई साल पुरानी लव मैरिज को लेकर बवाल, लड़ाई में काट दी युवती के जेठ की नाक

Barmer News: जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के जीवाणियों की ढाणी गांव में ढाई साल पुरानी लव मैरिज को लेकर चला आ रहा विवाद हिंसक हो गया. दो परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की नाक काट दी गई, जबकि दूसरे का पैर कट गया. दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की जड़ करीब ढाई साल पुरानी है. गांव के श्रवणसिंह (25) ने पड़ोस में रहने वाली युवती से लव मैरिज की थी, जो युवती के परिजनों को मंजूर नहीं थी. शादी के बाद से ही युवती के चाचा धर्मसिंह (50) पुत्र भैरूसिंह और श्रवणसिंह के बड़े भाई उकसिंह (35) पुत्र जगसिंह के बीच लगातार तनाव और विवाद चल रहा था.

श्रवणसिंह वर्तमान में अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में रहता है, ऐसे में गांव में पारिवारिक मामलों की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई उकसिंह पर ही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उकसिंह की हालत देखकर परिजन आक्रोशित हो गए और वे युवती के घर पहुंच गए. वहां दोनों पक्षों में फिर से मारपीट हुई. इस दौरान उकसिंह के परिजनों ने धर्मसिंह पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे उसका एक पैर कट गया. दोनों घायलों को तुरंत गुड़ामालानी अस्पताल लाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उकसिंह को सांचौर और धर्मसिंह को जोधपुर रेफर कर दिया. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है.

पढ़ें बाड़मेर की एक और खबर

बाड़मेर में नवविवाहिता की मौत पर बवाल, भाई का आरोप- दहेज के लिए मिलते थे ताने, कई बार मारते-पीटते थे ससुरालवाले



Barmer News: जिले से एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजन और ससुराल पक्ष के बीच अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. मामला जिले के नांद गांव का बताया जा रहा है, जहां 15 दिसंबर को मंजू नामक विवाहिता की ससुराल में मृत्यु हो गई. घटना के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर किसी अन्य कारण से हुई मौत. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिजनों के अनुसार मंजू की शादी गैनाराम चौधरी से हुई थी. परिवार का कहना है कि शादी के समय उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दहेज दिया था. आरोप है कि शादी के बाद से ही मंजू को दहेज को लेकर ताने सुनने पड़े और घरेलू विवाद की स्थिति बनी रहती थी. पीहर पक्ष का दावा है कि पति द्वारा कथित रूप से पैसों और गाड़ी की मांग की जा रही थी, जिससे मंजू मानसिक रूप से परेशान रहती थी.

सामाजिक कारणों और पारिवारिक समझाइश के चलते नहीं छोड़ा ससुराल

परिजनों का यह भी कहना है कि मंजू ने लंबे समय तक इस स्थिति को सहन किया और कई बार मायके पक्ष को अपनी परेशानी से अवगत कराया. हालांकि सामाजिक कारणों और पारिवारिक समझाइश के चलते वह ससुराल में ही रही. पीहर पक्ष ने आशंका जताई है कि मंजू की मौत स्वाभाविक नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Barmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-