बाड़मेर में ढाई साल पुरानी लव मैरिज को लेकर बवाल, लड़ाई में काट दी युवती के जेठ की नाक

Barmer News: राजस्थान में बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के जीवाणियों की ढाणी गांव में ढाई साल पुरानी लव मैरिज को लेकर चला आ रहा विवाद हिंसक हो गया. दो परिवारों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की नाक काट दी गई, जबकि दूसरे का पैर कट गया. दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है.
घटना की जड़ करीब ढाई साल पुरानी है. गांव के श्रवणसिंह (25) ने पड़ोस में रहने वाली युवती से लव मैरिज की थी, जो युवती के परिजनों को मंजूर नहीं थी. शादी के बाद से ही युवती के चाचा धर्मसिंह (50) पुत्र भैरूसिंह और श्रवणसिंह के बड़े भाई उकसिंह (35) पुत्र जगसिंह के बीच लगातार तनाव और विवाद चल रहा था.
श्रवणसिंह वर्तमान में अपनी पत्नी और परिवार के साथ गुजरात में रहता है, ऐसे में गांव में पारिवारिक मामलों की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई उकसिंह पर ही थी.
उकसिंह की हालत देखकर परिजन आक्रोशित हो गए और वे युवती के घर पहुंच गए. वहां दोनों पक्षों में फिर से मारपीट हुई. इस दौरान उकसिंह के परिजनों ने धर्मसिंह पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे उसका एक पैर कट गया. दोनों घायलों को तुरंत गुड़ामालानी अस्पताल लाया गया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उकसिंह को सांचौर और धर्मसिंह को जोधपुर रेफर कर दिया. फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है.
बाड़मेर में नवविवाहिता की मौत पर बवाल, भाई का आरोप- दहेज के लिए मिलते थे ताने, कई बार मारते-पीटते थे ससुरालवाले
Barmer News: जिले से एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजन और ससुराल पक्ष के बीच अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. मामला जिले के नांद गांव का बताया जा रहा है, जहां 15 दिसंबर को मंजू नामक विवाहिता की ससुराल में मृत्यु हो गई. घटना के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर किसी अन्य कारण से हुई मौत. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
परिजनों के अनुसार मंजू की शादी गैनाराम चौधरी से हुई थी. परिवार का कहना है कि शादी के समय उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दहेज दिया था. आरोप है कि शादी के बाद से ही मंजू को दहेज को लेकर ताने सुनने पड़े और घरेलू विवाद की स्थिति बनी रहती थी. पीहर पक्ष का दावा है कि पति द्वारा कथित रूप से पैसों और गाड़ी की मांग की जा रही थी, जिससे मंजू मानसिक रूप से परेशान रहती थी.
सामाजिक कारणों और पारिवारिक समझाइश के चलते नहीं छोड़ा ससुराल
परिजनों का यह भी कहना है कि मंजू ने लंबे समय तक इस स्थिति को सहन किया और कई बार मायके पक्ष को अपनी परेशानी से अवगत कराया. हालांकि सामाजिक कारणों और पारिवारिक समझाइश के चलते वह ससुराल में ही रही. पीहर पक्ष ने आशंका जताई है कि मंजू की मौत स्वाभाविक नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
