Balotra News: बालोतरा में इतना भयंकर सड़क हादसा कि 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत, कांप उठा देखने वालों का कलेजा


Balotra horrific Road Accident: राजस्थान के बालोतरा-सिणधरी मेगा हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. सिणधरी थाना क्षेत्र के सड़ा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रेलर और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 16, 2025, 08:07 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 08:07 AM IST

Balotra News: बालोतरा में इतना भयंकर सड़क हादसा कि 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत, कांप उठा देखने वालों का कलेजा

Rajasthan News: राजस्थान के बालोतरा में देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें बालोतरा-सिणधरी मेगा हाईवे पर ट्रेलर और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में चार युवकों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल है. घटना सिणधरी थाना क्षेत्र के सड़ा गांव के पास हुई, जो गुड़ामालानी क्षेत्र के डाबड़ी गांव के निवासियों को झकझोर गई. मृतक सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और वे सिणधरी से लौट रहे थे.

टक्कर के बाद लपटों में लिपटे वाहन, आग ने लिया विकराल रूप

जानकारी के मुताबिक, हादसा देर रात मेगा हाईवे पर तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर और स्कॉर्पियो की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई. टक्कर की तीव्रता इतनी थी कि दोनों वाहनों में तुरंत ही आग की लपटें भड़क उठीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वाहनों में सवार सभी लोग फंस गए. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बचाव कार्य में देरी हो गई.

सभी मृतक एक ही गांव के, काम से लौट रहे थे युवक

पुलिस जांच के अनुसार, मृतक चारों युवक गुड़ामालानी के डाबड़ी गांव के निवासी थे. वे किसी काम से सिणधरी गए थे और लौटते समय गांव से मात्र 30 किलोमीटर दूर यह हादसा हो गया. उनके साथ एक अन्य मित्र भी था, जो गनीमत से बच गया. मृतकों में मोहन सिंह (35 वर्ष), शंभू सिंह (20 वर्ष), पांचाराम (22 वर्ष) और प्रकाश (28 वर्ष) शामिल हैं. मृतकों के शवों को मौके से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बालोतरा जिला अस्पताल में रखा गया है.


घायल मित्र को जोधपुर रेफर, प्रशासन ने पहुंचे मौके पर

हादसे में गंभीर रूप से घायल दिलीप सिंह को तुरंत बालोतरा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर होने पर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. सूचना मिलते ही बालोतरा एसपी रमेश और कलेक्टर सुशील कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और बचाव कार्यों का जायजा लिया. प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है. मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार और अंधेरे के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं. पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और चालान की कार्रवाई की जाएगी. यह हादसा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रहा है. मृतकों के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है.

