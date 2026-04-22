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बाड़मेर में 36 बच्चों से भरी स्कूल बस भयंकर हादसे का शिकार, 1 छात्र की दर्दनाक मौत, सीट में फंसकर चीखते-चिल्लाते रहे मासूम

Barmer Road Accident: बाड़मेर के बायतु क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मारकर करीब 50 फीट तक घसीट दिया. बस में सवार 36 बच्चों में से 20 से ज्यादा घायल हो गए. हादसे में गंभीर रूप से घायल 14 वर्षीय बच्चे की जोधपुर ले जाते समय मौत हो गई.

Edited byAnsh RajReported byDurag singh rajpurohit
Published: Apr 22, 2026, 01:43 PM|Updated: Apr 22, 2026, 01:43 PM
बाड़मेर में 36 बच्चों से भरी स्कूल बस भयंकर हादसे का शिकार, 1 छात्र की दर्दनाक मौत, सीट में फंसकर चीखते-चिल्लाते रहे मासूम
Image Credit: Zee Rajasthan

Barmer School Bus Accident: राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतु थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भयावह सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. नेशनल हाईवे-25 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक बस को करीब 50 फीट तक घसीटता हुआ ले गया. इस हादसे में 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जबकि एक मासूम की हालत गंभीर थी और उसे रैफर किया गया था. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी.

बस में थे 36 बच्चे, एक की मौत
बायतु थानाधिकारी मनोहर विश्नोई के अनुसार, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की बस में कुल 36 बच्चे सवार थे. बस गांवों से बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी, तभी अचानक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बस में फंसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

घायलों में से 9 बच्चों को पहले बायतु अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बालोतरा रेफर कर दिया गया. इनमें से एक गंभीर रूप से घायल बच्चे विरधाराम (14), पुत्र पूराराम निवासी भीमरलाई, को जोधपुर के अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. इस घटना ने परिजनों और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है.

सीटों के नीचे फंसे मासूम, जेसीबी से निकाले गए
हादसा इतना भयानक था कि कई बच्चे बस की सीटों के नीचे बुरी तरह फंस गए थे. उन्हें बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया था. ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई. काफी देर की मेहनत के बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा.

बालोतरा के नाहटा अस्पताल में चल रहा इलाज
पुलिस के मुताबिक, बालोतरा के नाहटा अस्पताल में अभी भी 8 गंभीर घायल बच्चों का इलाज जारी है. इनमें ज्यादातर बच्चों के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि कुछ के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

जांच शुरू, ट्रक चालक की लापरवाही पर शक
घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में ट्रक चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. साथ ही स्कूल बस की फिटनेस, परमिट और सुरक्षा मानकों की भी जांच की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, वहीं इस हादसे ने एक बार फिर स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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