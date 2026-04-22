/बाड़मेर में 36 बच्चों से भरी स्कूल बस भयंकर हादसे का शिकार, 1 छात्र की दर्दनाक मौत, सीट में फंसकर चीखते-चिल्लाते रहे मासूम

Barmer School Bus Accident: राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतु थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भयावह सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. नेशनल हाईवे-25 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक बस को करीब 50 फीट तक घसीटता हुआ ले गया. इस हादसे में 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जबकि एक मासूम की हालत गंभीर थी और उसे रैफर किया गया था. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी.

बस में थे 36 बच्चे, एक की मौत

बायतु थानाधिकारी मनोहर विश्नोई के अनुसार, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की बस में कुल 36 बच्चे सवार थे. बस गांवों से बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी, तभी अचानक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और बस में फंसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

घायलों में से 9 बच्चों को पहले बायतु अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बालोतरा रेफर कर दिया गया. इनमें से एक गंभीर रूप से घायल बच्चे विरधाराम (14), पुत्र पूराराम निवासी भीमरलाई, को जोधपुर के अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. इस घटना ने परिजनों और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है.

सीटों के नीचे फंसे मासूम, जेसीबी से निकाले गए

हादसा इतना भयानक था कि कई बच्चे बस की सीटों के नीचे बुरी तरह फंस गए थे. उन्हें बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया था. ऐसे में राहत और बचाव कार्य के लिए जेसीबी मशीन की मदद ली गई. काफी देर की मेहनत के बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बना रहा.

बालोतरा के नाहटा अस्पताल में चल रहा इलाज

पुलिस के मुताबिक, बालोतरा के नाहटा अस्पताल में अभी भी 8 गंभीर घायल बच्चों का इलाज जारी है. इनमें ज्यादातर बच्चों के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि कुछ के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.