12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म, डेढ़ महीने बाद भी आरोपी लापता, परिवार को मिल रही धमकियां

Barmer Crime: बाड़मेर जिले में 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को घटना के डेढ़ माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है.
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Barmer Crime: राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक 12 वर्षीय बालिका से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को घटना के डेढ़ माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, जिससे पीड़ित परिवार में गहरा आक्रोश और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.
महिला थाना पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है. परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है. ज्ञापन में बताया गया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी जांच की गति धीमी है और पुलिस अब तक ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है.
सबसे गंभीर बात यह है कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष लगातार उन्हें धमका रहा है और मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है. परिवार ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें अपनी और बच्ची की जान का खतरा महसूस हो रहा है.
परिजनों का कहना है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे. अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कितनी तत्परता दिखाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय दिला पाता है.
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