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बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

Barmer Crime News: राजस्थान के बाड़मेर में घर के बाहर खेल रही 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 3 घंटे में SIT का गठन किया और आरोपी मगसिंह रावणा राजपूत को गिरफ्तार कर लिया. पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jul 20, 2026, 10:29 AM|Updated: Jul 20, 2026, 10:29 AM
बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी
Image Credit: पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Barmer Crime News: राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां घर के बाहर खेल रही एक 8 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया है. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और समाज में मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता बढ़ गई है.

बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले गया आरोपी
जानकारी के अनुसार, मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी मगसिंह रावणा राजपूत की नजर उस पर पड़ी. आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और उसे पास ही स्थित झाड़ियों में ले गया. वहां आरोपी ने मासूमियत को तार-तार करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

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पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 3 घंटे में SIT का गठन और आरोपी गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की. बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) नितेश आर्य ने मामले की जानकारी देते हुए पुष्टि की कि सूचना मिलते ही पुलिस ने केवल 3 घंटे के भीतर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी मगसिंह रावणा राजपूत को दस्तयाब (गिरफ्तार) कर लिया.

POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
इस सनसनीखेज वारदात को लेकर महिला थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट, दुष्कर्म तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, जांच जारी
मामले में पुख्ता कानूनी कार्रवाई के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को मौके पर बुलाया गया. FSL टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. इसके साथ ही पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच बहुत तेजी से चल रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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