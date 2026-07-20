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Barmer Crime News: राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां घर के बाहर खेल रही एक 8 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया है. इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और समाज में मासूम बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता बढ़ गई है.
बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले गया आरोपी
जानकारी के अनुसार, मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी मगसिंह रावणा राजपूत की नजर उस पर पड़ी. आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और उसे पास ही स्थित झाड़ियों में ले गया. वहां आरोपी ने मासूमियत को तार-तार करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 3 घंटे में SIT का गठन और आरोपी गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की. बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) नितेश आर्य ने मामले की जानकारी देते हुए पुष्टि की कि सूचना मिलते ही पुलिस ने केवल 3 घंटे के भीतर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी मगसिंह रावणा राजपूत को दस्तयाब (गिरफ्तार) कर लिया.
POCSO एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
इस सनसनीखेज वारदात को लेकर महिला थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट, दुष्कर्म तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य, जांच जारी
मामले में पुख्ता कानूनी कार्रवाई के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को मौके पर बुलाया गया. FSL टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. इसके साथ ही पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच बहुत तेजी से चल रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं.
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