/शहीद परिवार से कथित बदसलूकी पर बवाल, धरने पर बैठे MLA प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद परिवार के साथ कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. 15 अगस्त को जिला मुख्यालय के आदर्श स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कारगिल ऑपरेशन में शहीद हुए उगम सिंह के परिवार के साथ कथित अभद्र व्यवहार के आरोप सामने आए हैं.

शहीद की वीरांगना से पुलिस अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

शहीद की वीरांगना और उनके ससुर के साथ एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित दुर्व्यवहार को लेकर आरोप लगाए गए हैं. धरने पर बाड़मेर से निर्दलीय विधायक प्रियंका चौधरी , शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी समेत कई लोग शामिल हुए. शहीद परिवार की ओर से आरोप लगाया गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे परिवार के वाहन को रोका गया.

इस दौरान पुलिस अधिकारी के साथ कथित तौर पर विवाद हुआ. परिवार का आरोप है कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के बजाय अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. शहीद की पत्नी और उनके बुजुर्ग ससुर के साथ कथित व्यवहार की जानकारी सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया.

मामला सामने आने के बाद सैकड़ों लोग शहीद परिवार के समर्थन में सामने आए और विरोध दर्ज करवाया. लोगों ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद के परिवार के साथ किसी भी परिस्थिति में अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता. लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

घटना की निष्पक्ष जांच की मांग

मामले को लेकर शहीद परिवार और उनके समर्थकों की ओर से पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान हुई कथित घटना की निष्पक्ष जांच करवाने और आरोपों की सच्चाई सामने लाने की मांग की गई. इसके साथ ही मामले की शिकायत पुलिस-प्रशासन के उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई गई.

राजस्थान सरकार के मंत्री केके विश्नोई को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाते हुए शिकायत की गई. शहीद परिवार की ओर से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई है. ज्ञापन के बाद शहीद परिवार और लोगों के साथ पुलिस अधिकारियों की वार्ता हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतेश आर्य के मुताबिक, वार्ता के बाद मामले की जांच के लिए जांच दल का गठन किया गया है. जांच दल पूरे घटनाक्रम की जांच करेगा.

पांच दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का आश्वासन

अधिकारियों की ओर से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और पांच दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया गया है. लोगों ने मांग की है कि जांच के दौरान घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान लिए जाएं, उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया जाए.

विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि मामला केवल एक परिवार से कथित दुर्व्यवहार का नहीं, बल्कि शहीद परिवार के सम्मान और प्रशासनिक संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है. लोगों ने मांग की है कि यदि जांच में शहीद परिवार की ओर से लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए.

फिलहाल मामला जांच के स्तर पर है. जांच दल की रिपोर्ट और पुलिस अधिकारी का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. स्वतंत्रता दिवस के दिन सामने आए इस विवाद ने बाड़मेर में शहीद परिवारों के सम्मान और पुलिस-प्रशासन के व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

