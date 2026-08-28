/दिव्यांग लीला से राखी बंधवाने पहुंचे MLA रविंद्र सिंह भाटी, हादसे में खोए दोनों हाथ, पैरों से लिखकर जारी रखी पढ़ाई

Raksha Bandhan 2026: राजस्थान के बाड़मेर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी दिव्यांग लीला कंवर के घर पहुंचे और उनसे राखी बंधवाई. यह सिर्फ राखी का त्योहार नहीं, बल्कि संघर्ष और संवेदनाओं से जुड़े एक रिश्ते की तस्वीर भी बनी.

8 वर्ष की उम्र में बडे़ हादसे का शिकार

Add Zee News as a Preferred Source

बाड़मेर की लीला कंवर बचपन से ही संघर्ष की मिसाल रही हैं. महज 8 वर्ष की उम्र में खेत में खेलते समय बिजली के तार की चपेट में आने से उन्हें गंभीर हादसे का सामना करना पड़ा. इस हादसे में लीला के दोनों हाथ काटने पड़े थे. हादसे के बाद भी लीला ने हिम्मत नहीं हारी.

उन्होंने अपने पैरों से लिखना सीखा और पढ़ाई जारी रखी. लीला आगे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं. उनकी संघर्ष की कहानी सामने आने के बाद समय-समय पर समाज और जनप्रतिनिधियों की ओर से उनकी मदद भी की गई. इसी साल भामाशाह स्वर्गीय तनसिंह चौहान की जयंती पर उनके परिवार की ओर से लीला कंवर को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई थी.

लीला के घर पहुंचे विधायक रविंद्र सिंह भाटी

रक्षाबंधन के अवसर पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी का लीला के घर पहुंचना इसी संवेदनशील रिश्ते को आगे बढ़ाने वाला कदम नजर आया. लीला ने भाटी की कलाई पर राखी बांधी. दोनों हाथों से महरूम लीला ने पैरों से लिखकर अपनी जिंदगी की नई इबारत लिखी है और अब रक्षाबंधन पर उसी जज्बे के साथ विधायक भाटी को राखी बांधने का यह दृश्य लोगों के लिए भावुक करने वाला रहा.

भाटी और लीला की यह मुलाकात रक्षाबंधन के उस संदेश को सामने लाती है, जिसमें भाई-बहन का रिश्ता केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं होता, बल्कि जरूरत के समय साथ खड़े होने और हौसला देने का नाम भी है. लीला की कहानी एक ऐसे जज्बे की कहानी है, जिसने दोनों हाथ खोने के बावजूद जिंदगी से हार मानने से इनकार कर दिया.