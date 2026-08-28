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दिव्यांग लीला से राखी बंधवाने पहुंचे MLA रविंद्र सिंह भाटी, हादसे में खोए दोनों हाथ, पैरों से लिखकर जारी रखी पढ़ाई

Raksha Bandhan 2026: बाड़मेर में रक्षाबंधन पर भावुक कर देने वाला पल सामने आया, जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी दिव्यांग लीला कंवर के घर पहुंचे और उनसे राखी बंधवाई. महज 8 साल की उम्र में एक हादसे में लीला कंवर ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पैरों से लिखकर पढ़ाई जारी रखी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Aug 28, 2026, 09:46 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 09:46 PM IST
दिव्यांग लीला से राखी बंधवाने पहुंचे MLA रविंद्र सिंह भाटी, हादसे में खोए दोनों हाथ, पैरों से लिखकर जारी रखी पढ़ाई
Image Credit: Ravindra Singh Bhati

Raksha Bandhan 2026: राजस्थान के बाड़मेर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी दिव्यांग लीला कंवर के घर पहुंचे और उनसे राखी बंधवाई. यह सिर्फ राखी का त्योहार नहीं, बल्कि संघर्ष और संवेदनाओं से जुड़े एक रिश्ते की तस्वीर भी बनी.

8 वर्ष की उम्र में बडे़ हादसे का शिकार

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बाड़मेर की लीला कंवर बचपन से ही संघर्ष की मिसाल रही हैं. महज 8 वर्ष की उम्र में खेत में खेलते समय बिजली के तार की चपेट में आने से उन्हें गंभीर हादसे का सामना करना पड़ा. इस हादसे में लीला के दोनों हाथ काटने पड़े थे. हादसे के बाद भी लीला ने हिम्मत नहीं हारी.

उन्होंने अपने पैरों से लिखना सीखा और पढ़ाई जारी रखी. लीला आगे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं. उनकी संघर्ष की कहानी सामने आने के बाद समय-समय पर समाज और जनप्रतिनिधियों की ओर से उनकी मदद भी की गई. इसी साल भामाशाह स्वर्गीय तनसिंह चौहान की जयंती पर उनके परिवार की ओर से लीला कंवर को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई थी.

लीला के घर पहुंचे विधायक रविंद्र सिंह भाटी

रक्षाबंधन के अवसर पर विधायक रविंद्र सिंह भाटी का लीला के घर पहुंचना इसी संवेदनशील रिश्ते को आगे बढ़ाने वाला कदम नजर आया. लीला ने भाटी की कलाई पर राखी बांधी. दोनों हाथों से महरूम लीला ने पैरों से लिखकर अपनी जिंदगी की नई इबारत लिखी है और अब रक्षाबंधन पर उसी जज्बे के साथ विधायक भाटी को राखी बांधने का यह दृश्य लोगों के लिए भावुक करने वाला रहा.

भाटी और लीला की यह मुलाकात रक्षाबंधन के उस संदेश को सामने लाती है, जिसमें भाई-बहन का रिश्ता केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं होता, बल्कि जरूरत के समय साथ खड़े होने और हौसला देने का नाम भी है. लीला की कहानी एक ऐसे जज्बे की कहानी है, जिसने दोनों हाथ खोने के बावजूद जिंदगी से हार मानने से इनकार कर दिया.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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