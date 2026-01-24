ऑटो चालकों के समर्थन में उतरे MLA रविन्द्र सिंह भाटी, बोले- रोजी-रोटी में बाधा न बनें नियम

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए जारी पुलिस के नए निर्देशों को लेकर ऑटो यूनियन ने आपत्ति जताई. चालकों का कहना है कि नियमों के मौजूदा स्वरूप से मेहनती लोगों को अनावश्यक परेशानी हो रही है.

मामले की जानकारी मिलते ही शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और एडिशनल एसपी नीतेश आर्य से फोन पर बातचीत की. विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों का उद्देश्य व्यवस्था सुधार होना चाहिए, न की रोजी-रोटी कमाने वालों के लिए अड़चन बनना.

उन्होंने ऑटो चालकों के लिए कुछ सहूलियतें रखने की मांग की और व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़े रहने की बात कही. एडिशनल एसपी नीतेश आर्य ने आश्वासन दिया कि आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जाएगी और निर्देशों का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था भी बनी रहे और चालकों को बेवजह परेशानी न हो.

ऑटो यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि जमीनी हालात को देखते हुए नियमों में संशोधन किया जाए, ताकि शहर में यातायात सुचारु रहे और चालकों का कामकाज भी प्रभावित न हो.



2022 ब्राजील में आयोजित पैरालंपिक में दो-दो गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव शर्मा के परिवार में बड़ी खुशियों का दिन है. 26 जनवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी जयपुर के निवासी अभिनव शर्मा को राष्ट्रीय महोत्सव में शामिल होने के लिए बतौर अतिथि दिल्ली में आमंत्रित किया है.

पीएमओ से अभिनव शर्मा के लिए हवाई यात्रा का टिकट भिजवाया गया है. ऐसे में अभिनव शर्मा के परिवार में खुशी की लहर है. अभिनव शर्मा के पिता रमेश शर्मा का कहना है कि 2022 में पैरा ओलंपिक में दो बार गोल्ड जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे अभिनव शर्मा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी.

उनके लिए बड़ी खुशी का दिन था, लेकिन एक बार फिर से 2026 जनवरी के गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री का कार्यालय से उनको आमंत्रित किया गया है और हवाई यात्रा के लिए टिकट भिजवाया है. ऐसे में बैतोर सरकारी मेहमान अब अभिनव शर्मा गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगें.