ऑटो चालकों के समर्थन में उतरे MLA रविन्द्र सिंह भाटी, बोले- रोजी-रोटी में बाधा न बनें नियम

Barmer News: बाड़मेर में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए जारी पुलिस के नए निर्देशों को लेकर ऑटो यूनियन ने आपत्ति जताई. मामले की जानकारी मिलते ही शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी मौके पर पहुंचे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Jan 24, 2026, 08:49 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 08:49 PM IST

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर में ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए जारी पुलिस के नए निर्देशों को लेकर ऑटो यूनियन ने आपत्ति जताई. चालकों का कहना है कि नियमों के मौजूदा स्वरूप से मेहनती लोगों को अनावश्यक परेशानी हो रही है.

मामले की जानकारी मिलते ही शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और एडिशनल एसपी नीतेश आर्य से फोन पर बातचीत की. विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों का उद्देश्य व्यवस्था सुधार होना चाहिए, न की रोजी-रोटी कमाने वालों के लिए अड़चन बनना.

उन्होंने ऑटो चालकों के लिए कुछ सहूलियतें रखने की मांग की और व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़े रहने की बात कही. एडिशनल एसपी नीतेश आर्य ने आश्वासन दिया कि आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जाएगी और निर्देशों का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था भी बनी रहे और चालकों को बेवजह परेशानी न हो.

ऑटो यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि जमीनी हालात को देखते हुए नियमों में संशोधन किया जाए, ताकि शहर में यातायात सुचारु रहे और चालकों का कामकाज भी प्रभावित न हो.

