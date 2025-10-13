बाड़मेर में मोबाइल चार्जर ने छीन ली भावना की जान, करंट का झटका लगने से 13 साल की मासूम की दर्दनाक मौत

Barmer News: बाड़मेर के गायत्री नगर में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया. 13 वर्षीय मासूम भावना की मोबाइल चार्जर लगाते समय करंट लगने से मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब वह घर पर अकेली थी, क्योंकि उसके माता-पिता खेतों में काम करने गए थे. घर में चार्जर बोर्ड में पिन लगाते समय उसे जोरदार बिजली का झटका लगा, जिससे वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी.

परिजनों की भागदौड़ और असहाय प्रयास

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन घर पहुंचे, लेकिन तब तक बच्ची की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. परिजनों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीन घंटे तक इलाज की कोशिश की. हालांकि, बिजली के झटके से गंभीर रूप से घायल भावना को बचाया नहीं जा सका और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार में कोहराम मच गया, और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस जांच और सुरक्षा चेतावनी

रिको थाना पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि चार्जर या बिजली बोर्ड में कोई तकनीकी खराबी रही होगी, जिसके चलते यह हादसा हुआ. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे बिजली उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें और बच्चों को अकेले न छोड़ें.