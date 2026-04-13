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मोनालिसा भागी नहीं! ‘फरमान’ निकला फर्जी, वीडियो में खुला पूरा सच, राजस्थानी शख्स ने मांगी माफी

Rajasthani Viral Video: बालोतरा के अरविंद कुमार जोशी द्वारा बनाए गए फर्जी वीडियो ने मोनालिसा-फरमान केस में बड़ा भ्रम पैदा कर दिया था. अब सच्चाई सामने आने के बाद मामला साफ हुआ है, लेकिन नाबालिग शादी और अन्य आरोपों को लेकर असली जांच अभी जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 13, 2026, 01:54 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 01:54 PM IST

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मोनालिसा भागी नहीं! ‘फरमान’ निकला फर्जी, वीडियो में खुला पूरा सच, राजस्थानी शख्स ने मांगी माफी

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा और फरमान खान की शादी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस पूरे घटनाक्रम में रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने न सिर्फ आम लोगों को भ्रमित किया, बल्कि प्रशासन को भी जांच के लिए सक्रिय कर दिया.

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक खुद को फरमान खान बताते हुए दावा कर रहा था कि मोनालिसा उसे छोड़कर फरार हो गई है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी और मामला चर्चा का विषय बन गया. हालांकि अब इस दावे की सच्चाई सामने आ चुकी है.

जांच और विवाद बढ़ने के बाद वीडियो बनाने वाले युवक ने खुद सामने आकर सच कबूल कर लिया है. खुद को फरमान बताने वाला यह शख्स असल में बालोतरा का रहने वाला अरविंद कुमार जोशी निकला. अरविंद ने एक नया वीडियो जारी कर बताया कि वह न तो फरमान खान है और न ही वीडियो में किया गया दावा सच है. उसने यह वीडियो केवल मनोरंजन और मजाक के उद्देश्य से बनाया था.

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अरविंद ने यह भी स्वीकार किया कि उसे अंदाजा नहीं था कि उसका यह मजाक इतना बड़ा रूप ले लेगा और राष्ट्रीय स्तर पर खबर बन जाएगा. उसके इस फर्जी वीडियो के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और प्रशासन को भी जांच में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी. उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि मोनालिसा के फरार होने की बात पूरी तरह मनगढ़ंत थी.

हालांकि, इस खुलासे के बाद भी असली मोनालिसा और फरमान खान से जुड़ा मामला अभी शांत नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मोनालिसा के नाबालिग होने की बात सामने आई है, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है. यदि उसकी उम्र 18 वर्ष से कम पाई जाती है, तो फरमान खान के साथ की गई शादी कानूनी रूप से अमान्य मानी जाएगी और संबंधित धाराओं में कार्रवाई हो सकती है.

इसके अलावा, इस जोड़े ने हाल ही में फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जिससे मामला और जटिल हो गया है. एक ओर अपहरण और शादी की वैधता की जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर नाबालिग होने के एंगल ने पूरे प्रकरण को संवेदनशील बना दिया है.

यह पूरा मामला सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव का भी उदाहरण बनकर सामने आया है. एक फर्जी वीडियो ने न केवल लोगों को गुमराह किया, बल्कि जांच एजेंसियों का समय भी बर्बाद किया.

फिलहाल अरविंद कुमार जोशी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, जिससे वायरल वीडियो का सच सामने आ गया है. हालांकि, प्रशासन अब भी असली मामले की गहराई से जांच कर रहा है और सभी की नजरें आने वाली आधिकारिक रिपोर्ट और कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं.

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