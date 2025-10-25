Zee Rajasthan
नशा तस्कर पर पुलिस ने कसा ऐसा शिकंजा कि याद आ गई नानी, संपत्ति फ्रिज कर तोड़ी रामनारायण उर्फ मनका की कमर

Rajasthan News: बालोतरा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. शुक्रवार को कल्याणपुर थाना पुलिस ने तस्कर रामनारायण उर्फ मनका के आलीशान मकान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत फ्रीज किया.

Published: Oct 25, 2025, 12:47 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 12:47 PM IST

नशा तस्कर पर पुलिस ने कसा ऐसा शिकंजा कि याद आ गई नानी, संपत्ति फ्रिज कर तोड़ी रामनारायण उर्फ मनका की कमर

Balotara Crime News: बालोतरा जिले में पुलिस मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में शुक्रवार को कल्याणपुर थाना पुलिस ने तस्कर रामनारायण उर्फ मनका के आलीशान मकान को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत फ्रीज किया है.

एसपी रमेश कुमार ने बताया कि तस्कर रामनारायण उर्फ मनका के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ तस्करी के चार मामले दर्ज हैं. फरवरी 2023 में पचपदरा पुलिस ने उसके कब्जे से 148 किलो डोडा-पोस्त बरामद किए थे. इस मामले में उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था.

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिल्ली स्थित सक्षम अधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण और अनुमोदन के बाद यह कार्रवाई की गई. एएसपी गोपालसिंह भाटी, डीएसपी अशोक जोशी के सुपरविजन में कल्याणपुर थानाधिकारी बुद्धाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तस्कर रामनारायण उर्फ मनका के गांव डोली कल्ला, तहसील कल्याणपुर स्थित आवासीय भवन को फ्रीज किया.

पुलिस के अनुसार, रामनारायण उर्फ मनका लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी के धंधे में सक्रिय है और अवैध रूप से अर्जित धन से अपने गांव में आलीशान मकान का निर्माण किया था. वहीं, पुलिस ने बताया कि आरोपी का पिता कन्हैयालाल कल्याणपुर थाना का हिस्ट्रीशीटर है और वर्तमान में बेगु थाना (जिला चित्तौड़गढ़) का वांटेड अपराधी है, जो फिलहाल फरार चल रहा है.

बालोतरा पुलिस की इस कार्रवाई को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि ऐसे तस्करों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

