शराब कारोबारी के हाथ-पैर काटकर मौत के घाट उतारने वाला NSG कमांडो गिरफ्तार, गुजरात में था अंडरग्राउंड

Barmer Crime News: बाड़मेर में शराब कारोबारी की हत्या के मामले में NSG कमांडो चंपालाल को गुजरात के हिम्मतनगर से गिरफ्तार किया गया है. उसे गुरुवार को बाड़मेर लाया जाएगा. इससे पहले बुधवार को कमांडो के एक साथी मांगीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

मामूली कहासुनी में किया था हमला

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि मामूली कहासुनी के बाद चंपालाल ने शराब कारोबारी खेताराम पर हमला कर दिया था. उसने खुरपानुमा हथियार से खेताराम के हाथ-पैर काट दिए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

पेट्रोल पंप से लाया था हथियार, गुस्से में हमला

एसपी ने बताया कि हमले में इस्तेमाल हुआ हथियार सर्विस वेपन बताया जा रहा है. एक आरोपी मगाराम ने पूछताछ में बताया कि घटना के वक्त उन्होंने शराब पी रखी थी. हमले का कारण हरखाराम द्वारा चंपालाल को गाली देना बताया जा रहा है.

31 जुलाई को कर दिया था रिलीव

एसपी ने बताया कि एनएसजी अधिकारियों ने बताया कि चंपालाल का आचरण ठीक नहीं था, इसलिए उसे 31 जुलाई को रिलीव कर दिया था. चंपालाल कई वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात रहा था और बीएसएफ से चुनकर डेपुटेशन पर दिल्ली भेजा गया था.