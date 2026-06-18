/बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

Rajasthan Nurses: राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर गुरुवार से राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक गेट मीटिंग आयोजित की जाएगी. समिति ने नर्सिंग कर्मियों से बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंचकर नर्सिंग हितों और न्यायपूर्ण मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है.

समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दिवंगत नर्सिंगकर्मी दीपक के परिजनों को न्याय दिलाना है. इसके तहत उनके परिवार को उचित आर्थिक मुआवजा प्रदान करने तथा उनकी पत्नी को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने की मांग की जा रही है. साथ ही संविदा सेवा से हटाए गए नर्सिंग कर्मियों की पुनः सेवा बहाली भी प्रमुख मांगों में शामिल है.

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संघर्ष समिति का कहना है कि राज्य में नर्सिंग भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाया जाना चाहिए. इसके लिए नई भर्तियों में मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया लागू करने की मांग उठाई गई है. समिति ने भविष्य में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से होने वाली भर्तियों को पूरी तरह समाप्त कर नियमित भर्ती व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता भी जताई है.

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ किसी भी चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ होता है. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से संविदा और प्लेसमेंट आधारित नियुक्तियों को लेकर असंतोष देखा जा रहा है. ऐसे में नर्सिंग कर्मियों की सेवा सुरक्षा, स्थायी रोजगार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था की मांग को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

समिति ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन के दौरान नियमित और अनियमित नर्सिंग ऑफिसर सहभागिता करेंगे, लेकिन इमरजेंसी एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. मरीजों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आंदोलन संचालित किया जाएगा.

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