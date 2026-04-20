Pachpadra Refinery: बालोतरा जिले के पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने के कारण PM मोदी का पचपदरा दौरा स्थगित कर दिया गया है.केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने की दौरा स्थगित करने की पुष्टी की.

पीएम मोदी 21 अप्रैल को प्रस्तावित रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम से एक दिन पहले सोमवार यानी 20 अप्रैल को दोपहर रिफाइनरी परिसर की एक यूनिट में अचानक भीषण आग लगी. वहीं, आग की लपटों के साथ काला धुआं आसमान में फैल गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

ऐसे में कार्यक्रम को देखते हुए पहले से ही परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू थी लेकिन इस घटना ने प्रशासन और तकनीकी टीम को सतर्क कर दिया है. आग लगते ही रिफाइनरी ही कई दमकल गाड़ियों से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है.इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

यातायात प्रबंधन योजना

रिफाइनरी से जुड़े कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने व्यापक यातायात प्रबंधन योजना जारी की थी. जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार आमजन की सुविधा और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए अलग-अलग जिलों से आने वाले वाहनों के लिए रूट और पार्किंग तय की गई थी.

प्रशासन ने आमजन से अपील की थी कि तय रूट और पार्किंग का पालन करें ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके. इमरजेंसी सेवाओं को निर्बाध रूप से चलाने के निर्देश भी जारी किए गए थे.

नरेन्द्र मोदी करेंगे शुरुआत

आपको बता दें कि राजस्थान को रिफाइनरी की सौगात कल यानि की 21 अप्रैल 2026 को मिलने वाली है.खुद पीएम नरेन्द्र मोदी राजस्थान रिफाइनरी की शुरुआत करने वाले थे. पचपदरा में 79459 करोड़ की लागत से तैयार हुई इस रिफाइनरी को 4817 एकड़ जमीन पर बनाया गया है. इसके 4153 एकड़ क्षेत्र में रिफाइनरी और पेट्रो कैमिकल है. जबकि 250 एकड़ क्षेत्र में मार्केटिंग टर्मिनल विकसित किया गया है. 414 एकड़ में रिजर्वायर सहित टाउनशिप एरिया रखा गया है. 375 एकड़ में क्रूड ऑयल टर्मिनल बनाया गया है.

जनसभा स्थल पर पहली बार मिस्ट सिस्टम लगाया जा रहा है, जो हवा में महीन जल कणों का छिड़काव कर तापमान को कम करेगा. साथ ही बड़ी संख्या में डेजर्ट कूलर भी लगाए गए थे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सके.