/पचपदरा में 21 अप्रैल को रहेगा ट्रैफिक अलर्ट, रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था

Pachpadra Refinery Project: राजस्थान में पचपदरा में 21 अप्रैल को आयोजित होने वाले रिफाइनरी से जुड़े कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने व्यापक यातायात प्रबंधन योजना जारी की है. जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार आमजन की सुविधा और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए अलग-अलग जिलों से आने वाले वाहनों के लिए रूट और पार्किंग तय की गई है.

अलग-अलग जिलों के लिए अलग रूट और पार्किंग

बाड़मेर-जैसलमेर से आने वाले वाहन

NH-25 से समदड़ी के पास उतरकर सांगरा माता मंदिर के सामने पार्किंग P-2 और P-2A में खड़े होंगे.

बसों के लिए पार्किंग P-4A निर्धारित

उदयपुर, सिरोही, जालोर, पाली से आने वाले वाहन

बालोतरा होते हुए NH-25 से उतरकर P-1 में पार्किंग

मोटरसाइकिल के लिए P-10, बसों के लिए P-4B

गुड़ामालानी और सिणधरी क्षेत्र से आने वाले वाहन

तय रूट से होकर NH-25 के पास P-1 पार्किंग में खड़े होंगे

मोटरसाइकिल पार्किंग P-10, बसों के लिए P-4B

जोधपुर, नागौर, अजमेर, ब्यावर से आने वाले वाहन

कल्याणपुर-सांवरी होते हुए पचपदरा पहुंचेंगे

बसों के लिए P-8, P-7, P-6, छोटे वाहनों के लिए P-5, और बाइक के लिए P-9 पार्किंग तय

फलोदी, शेरगढ़, बीकानेर क्षेत्र से आने वाले वाहन

पचपदरा थाना मार्ग से होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे

बसों की पार्किंग P-8, P-7, P-6, छोटे वाहन P-5, बाइक P-9

भारी वाहनों के लिए डायवर्जन लागू

कार्यक्रम के दिन ट्रक, ट्रेलर और अन्य भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन रहेगा.

बाड़मेर से जोधपुर जाने वाले भारी वाहन कल्याणपुर-गिड़ा-फलोदी रूट से डायवर्ट होंगे.

धोरीमन्ना और सिणधरी से जोधपुर जाने वाले वाहन भारत माला रोड से जाएंगे.

बालोतरा से जोधपुर जाने वाले वाहन मूंगड़ा सर्किल-असाड़ा मार्ग से निकलेंगे.

पचपदरा से बाड़मेर जाने वाले वाहन सिद्धराज होटल- मूंगड़ा सर्किल रूट से डायवर्ट होंगे.

भारत माला से पचपदरा की ओर किसी भी प्रकार के वाहन की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि तय रूट और पार्किंग का पालन करें ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके. इमरजेंसी सेवाओं को निर्बाध रूप से चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

बता दें कि बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है. 9 MMTPA (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) क्षमता के साथ वेस्टर्न राजस्थान में विकास होगा.