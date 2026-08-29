/बाड़मेर नगर परिषद नामांकन के साथ तेज हुई सियासी हलचल, BJP-कांग्रेस में टिकट की दौड़

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Barmer Nikay Chunav: राजस्थान के बाड़मेर नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है और इसके साथ ही शहर की सियासत भी धीरे-धीरे चुनावी रंग में रंगने लगी है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल वार्डवार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में जुटे हैं. टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है और कई वार्डों में संभावित उम्मीदवार समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं.
टिकट वितरण पर मंथन
नामांकन को लेकर सबसे ज्यादा हलचल भाजपा और कांग्रेस खेमों में दिखाई दे रही है. दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के लिए प्रत्याशी चयन चुनौती बना हुआ है. वार्डों के स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की पकड़ और जीतने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण पर मंथन चल रहा है.
आरक्षण की स्थिति के अनुसार मैदान में उतर रहे प्रत्याशी
नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में आरक्षण की स्थिति के अनुसार प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं. ओपन वार्डों में पुरुष और महिला दोनों दावेदारों के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुला है, जबकि आरक्षित वार्डों में संबंधित आरक्षण की शर्तें लागू रहेंगी. ऐसे में कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच टिकट को लेकर प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है.
टिकट की दौड़ में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता
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कांग्रेस खेमे में भी लंबे समय से सक्रिय स्थानीय कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में हैं. वहीं भाजपा संगठन अपने मजबूत बूथ नेटवर्क और स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है. दोनों दलों के लिए बागी प्रत्याशी भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि टिकट नहीं मिलने पर कई दावेदार निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.
अब जैसे-जैसे नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आएगी वैसे-वैसे बाड़मेर के वार्डों में चुनावी तस्वीर और साफ होती जाएगी. किस वार्ड में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने होंगी और कहां बागी या निर्दलीय समीकरण बदलेंगे, इसपर सबकी नजर है.
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