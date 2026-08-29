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बाड़मेर नगर परिषद नामांकन के साथ तेज हुई सियासी हलचल, BJP-कांग्रेस में टिकट की दौड़

Barmer Nikay Chunav: बाड़मेर नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है और इसके साथ ही BJP-कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. दोनों दल वार्डवार प्रत्याशियों के चयन में स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की पकड़ और जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखकर मंथन कर रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Aug 29, 2026, 03:04 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 03:04 PM IST
बाड़मेर नगर परिषद नामांकन के साथ तेज हुई सियासी हलचल, BJP-कांग्रेस में टिकट की दौड़
Image Credit: Barmer Nikay Chunav

Barmer Nikay Chunav: राजस्थान के बाड़मेर नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है और इसके साथ ही शहर की सियासत भी धीरे-धीरे चुनावी रंग में रंगने लगी है. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल वार्डवार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में जुटे हैं. टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है और कई वार्डों में संभावित उम्मीदवार समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं.

टिकट वितरण पर मंथन

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नामांकन को लेकर सबसे ज्यादा हलचल भाजपा और कांग्रेस खेमों में दिखाई दे रही है. दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के लिए प्रत्याशी चयन चुनौती बना हुआ है. वार्डों के स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार की पकड़ और जीतने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण पर मंथन चल रहा है.

आरक्षण की स्थिति के अनुसार मैदान में उतर रहे प्रत्याशी

नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में आरक्षण की स्थिति के अनुसार प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं. ओपन वार्डों में पुरुष और महिला दोनों दावेदारों के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता खुला है, जबकि आरक्षित वार्डों में संबंधित आरक्षण की शर्तें लागू रहेंगी. ऐसे में कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच टिकट को लेकर प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है.

टिकट की दौड़ में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता

कांग्रेस खेमे में भी लंबे समय से सक्रिय स्थानीय कार्यकर्ता टिकट की दौड़ में हैं. वहीं भाजपा संगठन अपने मजबूत बूथ नेटवर्क और स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है. दोनों दलों के लिए बागी प्रत्याशी भी बड़ी चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि टिकट नहीं मिलने पर कई दावेदार निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.

अब जैसे-जैसे नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आएगी वैसे-वैसे बाड़मेर के वार्डों में चुनावी तस्वीर और साफ होती जाएगी. किस वार्ड में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने होंगी और कहां बागी या निर्दलीय समीकरण बदलेंगे, इसपर सबकी नजर है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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