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बाड़मेर में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

Rajasthan Politics: बाड़मेर में सीमा से जुड़े इलाकों में जेसीबी के जरिए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Edited byAman SinghReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 18, 2026, 08:27 PM|Updated: Jun 18, 2026, 08:27 PM
बाड़मेर में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान के बाड़मेर जिले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब राजनीतिक रंग लेती नजर आ रही है. सीमा से जुड़े इलाकों में जेसीबी के जरिए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बायतू विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने इस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं.

सीमावर्ती बाड़मेर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. कई स्थानों पर जेसीबी की मदद से निर्माण ध्वस्त किए गए हैं. प्रशासन इसे सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा कदम बता रहा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है.

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बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतू विधायक हरीश चौधरी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस वार्ता कर कार्रवाई के तरीके पर सवाल खड़े किए. हरीश चौधरी ने कहा कि थार की अपणायत, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द इस क्षेत्र की पहचान है और इसे कमजोर करने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा.

हरीश चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र का इतिहास राष्ट्रभक्ति और बलिदानों से जुड़ा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले 15 किलोमीटर और अब 50 किलोमीटर दायरे तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर लोगों को बिना पर्याप्त संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के नोटिस दिए जा रहे हैं. 50 किलोमीटर क्षेत्र में लोगों को चिन्हित कर कानून और संविधान की भावना के विपरीत नोटिस जारी किए जा रहे हैं. जनप्रतिनिधियों से भी संवाद नहीं किया गया.

कांग्रेस का आरोप है कि देश के वास्तविक मुद्दों जैसे महंगाई, किसानों की समस्याएं, रोजगार संकट और परीक्षा अनियमितताओं से ध्यान हटाने के लिए सीमा क्षेत्र के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया जा रहा है. वहीं प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इस कार्रवाई को नियमानुसार और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बता रही हैं.

फिलहाल सीमा क्षेत्र में चल रही कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. एक ओर प्रशासन सुरक्षा और नियमों का हवाला दे रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे संविधान और जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा बता रही है. आने वाले दिनों में यह मामला और गरमा सकता है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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