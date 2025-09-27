Zee Rajasthan
बाड़मेर में मेवाराम जैन के विरोध में लगे पोस्टर, लिखा-पार्टी में ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए

Barmer News : कांग्रेस में पूर्व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन की पार्टी में वापसी तो हो गयी है लेकिन सफर अभी आसान नहीं दिख रहा है. बाड़मेर में लगे पोस्टर तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 27, 2025, 11:08 AM IST | Updated: Sep 27, 2025, 12:13 PM IST

बाड़मेर में मेवाराम जैन के विरोध में लगे पोस्टर, लिखा-पार्टी में ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए

Barmer News : बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी में बड़ा हंगामा होता दिख रहा है. शनिवार की सुबह बाड़मेर शहर और आसपास के इलाकों में मेवाराम जैन के विरोध में पोस्टर वार शुरू हो गयी. चारों तरफ पोस्टर लगे दिखे, जिसमें CD के जिक्र के साथ एक संदेश भी दिया गया है.

पोस्टर में बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर कांग्रेस कमेटी का हवाला दिया गया है. और कहा गया है कि पार्टी में ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए. जो नारी सम्मान के विपरीत आचरण का दोषी रहा हो. अब इस पोस्टर लड़ाई की बाड़मेर भर में चर्चा हो रही है. वहीं प्रशासन और पुलिस के सामने भी हैं चुनौती खड़ी है क्योंकि आज मेवा राम जैन बाड़मेर में होंगे कांग्रेस में वापसी के बाद उसका स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया है.

हालांकि कांग्रेस के बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा जिलाध्यक्ष का संयुक्त वक्तव्य सामने आया है. जिसमें लिखा गया है कि पोस्टर विवाद में कमेटियों का कोई मतलब नहीं है. अज्ञात तत्वों का इस घटनाक्रम के पीछे हाथ है. शहर में लगे मेवाराम जैन के विरोध में पोस्टरों पर पार्टी ने किनारा कर लिया है.

आपको बता दें कि कांग्रेस में पूर्व बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन दुबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए है. उनको कथित सीडी प्रकरण के सामने आने के बाद निष्कासित कर दिया था. पार्टी में वापसी के बाद मेवाराम जैन ने कहा था कि मैं बहुत खुश हूं, 40 साल में कांग्रेस में रहा फिर 2 साल के लिए मैं कांग्रेस से बाहर रहा, कल मुझे फिर से पार्टी ने वापस ले लिया है. जैन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने मेरा साथ दिया, इसी वजह से घर वापसी हो पाई है.

कौन है मेवाराम जैन
साल 2023 नंवबर में विधानसभा चुनावों के ठीक बाद बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन का कथित वीडियो वायरल हो गया था. जिसको लेकर जोधपुर में एक महिला ने केस दर्ज कराया था. मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा. दो से तीन सुनवाई के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ और मामला खत्म हो गया. इधर पार्टी ने जैन को पार्टी से निष्कासित कर दिया.

कथित सीडी मामले पर क्या बोले मेवाराम जैन
कथित सीडी प्रकरण पर मेवाराम जैन ने कहा कि यह सबको पता है कि यह सब क्यों हुआ था, मुझे कोर्ट ने इस मामले में क्लीनचिट दी है, जनता के सामने सारी बातें आ गई है, वह अब मुद्दा नहीं रहा है. मुझे कांग्रेस से निकला तो भी मैंने कोई पार्टी विरोधी बात नहीं की. मैं हमेशा प्रयास करता रहा कि कैसे कांग्रेस में वापसी होगी, जनता सब जानती है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है. पिछली बातें सारी भूल कर सबको साथ लेकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे.

