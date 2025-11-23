छह माह की जमानत पर बाहर आए आसाराम, बाड़मेर में उमड़ा भारी सैलाब!



Barmer Asaram Case: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आसाराम के बाड़मेर आगमन ने हड़कंप मचा दिया है. स्वास्थ्य कारणों के आधार पर छह माह की अंतरिम ज़मानत पर बाहर चल रहे आसाराम के शुक्रवार देर रात बाड़मेर के उत्तरलाई रोड स्थित आश्रम में पहुंचने की ख़बर फैलते ही उनके अनुयायियों का सैलाब उमड़ पड़ा.

रात होते ही सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई, और सुबह होते-होते आश्रम परिसर के बाहर भक्तों की भारी तादाद देखने को मिली.

कड़ी सुरक्षा और प्रवेश पर रोक

हालात को देखते हुए आश्रम के मुख्य द्वार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करनी पड़ी. परिसर में प्रवेश केवल पहचान और सत्यापन के बाद ही दिया गया. आश्रम प्रबंधन ने परिसर के अंदर मोबाइल फोन और अन्य गैजेट्स ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी, ताकि किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग या फुटेज बाहर न जा सके.

शुरुआत में स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने खुद को इस मामले से अनभिज्ञ बताया, लेकिन बाद में उन्होंने आसाराम के आगमन की पुष्टि की.

सालों बाद बापू को देखकर प्रसन्न हुए अनुयायी

आश्रम परिसर के बाहर पहुंचे अनुयायियों में अपने 'बापू' को सालों बाद देखने की उत्सुकता थी. एक साधक ने बताया, "सालों बाद बापू को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं." दूसरे अनुयायी ने कहा कि अंदर हुए सत्संग को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए.

गौरतलब है कि आसाराम को वर्ष 2013 के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सज़ा सुनाई गई थी और वे जोधपुर जेल में थे. लंबी कानूनी लड़ाई, अपील और कई स्वास्थ्य संबंधी याचिकाओं के बाद, अदालत ने सीमित अवधि के लिए यह अंतरिम ज़मानत मंजूर की है. वर्तमान में वे चिकित्सीय देखरेख और उपचार के लिए जेल से बाहर हैं. इस दौरान उनकी गतिविधियों पर पुलिस और प्रशासन की कड़ी नज़र है.

