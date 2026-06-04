/सैलरी भी रोकी और पीटा भी! बाड़मेर में टोल विवाद पर युवक के साथ बर्बरता, आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज

Barmer Crime News: राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित मांगता रॉयल्टी नाका पर कार्यरत एक युवक के साथ कथित मारपीट और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है. पीड़ित गुलाब सिंह राजपूत, जो बीकानेर जिले का निवासी है, ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंचने के बाद जांच शुरू कर दी गई है.

दो साल से कर रहा था रॉयल्टी नाका पर काम

गुलाब सिंह राजपूत ने बताया कि वह पिछले लगभग दो वर्षों से मांगता रॉयल्टी नाका पर कार्यरत था. इस दौरान वह नियमित रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था. उसके अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक कुछ लोग बोलेरो वाहन में उसके पास पहुंचे और उसे अपने साथ कार्यालय ले गए.

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पीड़ित का आरोप है कि इन लोगों में महेंद्र सिंह, महावीर सिंह, सचिन गुर्जर सहित अन्य व्यक्ति शामिल थे. उन्होंने उसे कार्यालय परिसर के एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया.

कमरे में बंद कर मारपीट करने का आरोप

गुलाब सिंह का आरोप है कि कमरे में बंद करने के बाद उसके साथ लाठी, डंडों और बेल्ट से मारपीट की गई. इस दौरान उसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आईं. उसने कहा कि घटना के दौरान उसे डराया-धमकाया भी गया.

पीड़ित के अनुसार, मारपीट इतनी गंभीर थी कि उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस मामले में आरोपित पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

वाहन को रॉयल्टी से निकालने को लेकर शुरू हुआ विवाद

शिकायत में गुलाब सिंह ने बताया कि पूरे विवाद की शुरुआत एक वाहन को टोल या रॉयल्टी प्रक्रिया से निकालने को लेकर हुई थी. इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद पैदा हुआ, जो बाद में कथित रूप से मारपीट की घटना में बदल गया. उसका कहना है कि विवाद बढ़ने के बाद उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और दबाव बनाने का प्रयास भी किया गया.

वेतन बकाया और खाते से रुपये निकालने का भी आरोप

मारपीट के आरोपों के अलावा गुलाब सिंह ने आर्थिक नुकसान पहुंचाने की शिकायत भी की है. उसके अनुसार, पिछले दो महीनों का वेतन अभी तक उसे नहीं दिया गया है. इसके साथ ही उसने आरोप लगाया कि उसके फोन-पे खाते से करीब 21 हजार रुपये भी निकाल लिए गए. पीड़ित ने इन आरोपों की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जांच रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुटी हुई है. अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों और बयानों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.