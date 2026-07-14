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बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

Barmer Crime News: राजस्थान के बाड़मेर (आकली) में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. महिपाल सिंह राठौड़ नाम के शख्स पर गाड़ी में SC समुदाय की नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा है. पीड़िता के मुताबिक वह बेहोश छोड़ फरार हो गया. अस्पताल में इलाज जारी. पुलिस ने POCSO व SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की.

Edited bySandhya YadavReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jul 14, 2026, 08:16 AM|Updated: Jul 14, 2026, 08:16 AM
बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!
Image Credit: Barmer Crime NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Barmer Crime News: राजस्थान के बाड़मेर (आकली) में दिल दहला देने वाली घटना. महिपाल सिंह राठौड़ पर इको गाड़ी में SC समुदाय की नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप. पीड़िता को बेहोश छोड़ आरोपी फरार. अस्पताल में इलाज जारी. पुलिस ने POCSO व SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की.


राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है. जिले के आकली गांव में रहने वाले महिपाल सिंह राठौड़ नामक व्यक्ति पर अनुसूचित जाति (SC) समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद से स्थानीय इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

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इको गाड़ी में वारदात को दिया अंजाम
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिपाल सिंह राठौड़ पीड़िता को एक इको गाड़ी में बैठाकर ले गया. आरोपी ने गाड़ी के भीतर ही नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. वारदात को अंजाम देने के बाद, वह पीड़िता को एक सुनसान जगह पर अचेत (बेहोश) अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गया.

अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी
सुनसान जगह पर नाबालिग को बेहोश हालत में पड़ा देख स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाई. ग्रामीणों ने पीड़िता को नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई और गंभीर धाराएं लागू
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है. बाड़मेर के एडिशनल एसपी (ASP) नितेश आर्य ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता ने अपने बयान में गांव के ही महिपाल सिंह पर गाड़ी में ले जाकर गलत काम करने का आरोप लगाया है.

पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए हैं और प्रक्रिया के तहत अगले दिन उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा. इस मामले में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO Act), दुष्कर्म (Rape) और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) जैसी गंभीर और सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

सुरक्षा पर उठे सवाल
पुलिस प्रशासन ने मामले की गहन तफ्तीश शुरू कर दी है. आरोपी महिपाल सिंह फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और उसकी तलाश जारी है. इस घटना ने एक बार फिर बाड़मेर जिले में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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