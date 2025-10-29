Zee Rajasthan
Barmer: 'बाबू' के साथ भागने वाली थी गर्लफ्रेंड, रास्ते में ही हो गया बड़ा कांड!

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर में सड़क किनारे एक युवक और युवती को बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिले. पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती तीन दिन पहले अपने घर से गायब हो गई थी.

Published: Oct 29, 2025, 07:02 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 07:02 PM IST

Barmer: 'बाबू' के साथ भागने वाली थी गर्लफ्रेंड, रास्ते में ही हो गया बड़ा कांड!

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर शहर में एक प्रेमी जोड़े द्वारा जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के कृषि मंडी के पास का बताया जा रहा है. बुधवार दोपहर करीब 2 बजे राहगीरों ने सड़क किनारे एक युवक और युवती को बेहोशी की हालत में पड़े हुए देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल बाड़मेर में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस के अनुसार, दोनों की पहचान अजय (21 वर्ष) और 19 वर्षीय युवती के रूप में हुई है. दोनों शहर में ही रहते हैं.

तीन दिन पहले घर से गायब हुई थी युवती

पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती तीन दिन पहले अपने घर से गायब हो गई थी. इस संबंध में 26 अक्टूबर को सदर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बुधवार को युवती अपने प्रेमी अजय के साथ देखी गई. इसी दौरान परिजनों ने दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद उन्होंने आवेश में आकर जहर खा लिया.

राहगीरों ने दिखाई मानवता

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि जब उन्होंने युवक और युवती को सड़क पर गिरा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. कई लोगों ने टैक्सी बुलाकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बच सकी.

पुलिस की तत्परता और जांच जारी

कोतवाली थानाधिकारी बलभद्र सिंह ने बताया कि दोनों की हालत फिलहाल गंभीर है और वे बयान देने की स्थिति में नहीं हैं. एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. पुलिस अब युवती और युवक के होश में आने के बाद उनके बयान दर्ज करेगी, ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सकें.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला, जांच जारी

प्रारंभिक जांच से स्पष्ट हुआ है कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने युवती के परिजनों से भी बातचीत की है.

अधिकारियों का कहना है कि जब तक दोनों के बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक घटना के पीछे के कारणों पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

समाज में संदेश

यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में संवाद की कमी और पारिवारिक दबाव कैसे युवा मन को ऐसे चरम कदम उठाने को विवश कर देते हैं. पुलिस और प्रशासन ने अपील की है कि ऐसे मामलों में बातचीत और समझदारी से समाधान खोजा जाना चाहिए, ताकि किसी की जान न जाए.

