लहंगे में छुपाई 30 कांसे की थालियां! बाजार में महिलाओं की गैंग बर्तन बाजार से हुईं रफूचक्कर

Barmer News: बाड़मेर में एक बार फिर महिलाओं की गैंग सक्रिय नजर आई है, जिससे बाजार में व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है. रतन सिंह बाजार स्थित एक बर्तन की दुकान को तीन महिलाओं के समूह ने निशाना बनाया. आरोप है कि महिलाएं कांसे की करीब 30 थालियां, जिनकी कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है, लहंगे में छुपाकर ले गईं. पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. करीब 35 और 47 सेकेंड के दो अलग-अलग फुटेज में महिलाएं चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रही हैं. वारदात के बाद तीनों महिलाएं मौके से फरार हो गईं.

दुकान संचालक ने घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि सीसीटीवी वीडियो और लिखित रिपोर्ट मिल गई है और उसी के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश की जा रही है. दिनदहाड़े हुई इस घटना से व्यापारियों में डर का माहौल है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी बाजार में घी के पीपे गायब होने की घटनाओं में महिलाओं के समूह का नाम सामने आ चुका है. पुलिस ने व्यापारियों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है.

खबर अपडेट की जा रही है...

