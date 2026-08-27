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रील बनाकर युवाओं को फंसाने का आरोप! न्यूड वीडियो से ब्लैकमेल कर पुष्पा ने मांगे 20 लाख

Rajasthan News: बाड़मेर के चर्चित ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने महिला पुष्पा और उसके साथी को गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संपर्क, सुनसान जगह बुलाकर मारपीट-लूट और न्यूड वीडियो बनाकर 20 लाख रुपए मांगने का आरोप है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Aug 27, 2026, 09:28 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 09:28 PM IST
रील बनाकर युवाओं को फंसाने का आरोप! न्यूड वीडियो से ब्लैकमेल कर पुष्पा ने मांगे 20 लाख
Image Credit: बाड़मेर के चर्चित ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने महिला पुष्पा और उसके साथी को गिरफ्तार किया.

Rajasthan Crime News: बाड़मेर जिले में चर्चित ब्लैकमेल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी पुष्पा और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. साथ ही इस पूरे मामले में जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़ी पूरी तस्वीर साफ होगी.

सोशल मीडिया रील से युवाओं से बढ़ाती थी संपर्क
पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला सोशल मीडिया पर रील बनाती थी और इसी के जरिए युवाओं से संपर्क करती थी. आरोप है कि वह पहले युवाओं से बातचीत कर उनसे नजदीकियां बढ़ाती थी. इसके बाद किसी बहाने से उन्हें सुनसान जगह पर बुलाया जाता था. वहां उसके साथी भी पहुंच जाते थे. आरोप है कि इसके बाद युवक के साथ मारपीट कर लूटपाट की जाती थी.

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न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप
पुलिस के सामने आए मामले में आरोप है कि एक युवक का न्यूड वीडियो बनाया गया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी गई. आरोप है कि युवक के परिवार से इसके बदले 20 लाख रुपए की मांग की गई. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू की.

जांच के बाद महिला और साथी गिरफ्तार
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. पुलिस टीम ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग पहलुओं की जांच की. इसके बाद महिला पुष्पा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया. अब दोनों से पूछताछ की जा रही है.

पहले भी युवकों को बनाया निशाना?
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इसी तरह की किसी और वारदात में भी शामिल रहे हैं या नहीं. पूछताछ के दौरान पुलिस आरोपियों के पुराने संपर्क, गतिविधियों और मामले से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. अगर जांच में किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

दो बच्चों की मां है आरोपी महिला
गिरफ्तार की गई पुष्पा दो बच्चों की मां बताई जा रही है. हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है. ऐसे में आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में महिला के अलावा कितने लोग शामिल थे और उनकी क्या भूमिका थी.

पुलिस बोली- पूछताछ जारी
सदर थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि मामले में महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है. जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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