/रील बनाकर युवाओं को फंसाने का आरोप! न्यूड वीडियो से ब्लैकमेल कर पुष्पा ने मांगे 20 लाख

Rajasthan Crime News: बाड़मेर जिले में चर्चित ब्लैकमेल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी पुष्पा और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है. साथ ही इस पूरे मामले में जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले से जुड़ी पूरी तस्वीर साफ होगी.

सोशल मीडिया रील से युवाओं से बढ़ाती थी संपर्क

पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला सोशल मीडिया पर रील बनाती थी और इसी के जरिए युवाओं से संपर्क करती थी. आरोप है कि वह पहले युवाओं से बातचीत कर उनसे नजदीकियां बढ़ाती थी. इसके बाद किसी बहाने से उन्हें सुनसान जगह पर बुलाया जाता था. वहां उसके साथी भी पहुंच जाते थे. आरोप है कि इसके बाद युवक के साथ मारपीट कर लूटपाट की जाती थी.

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न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप

पुलिस के सामने आए मामले में आरोप है कि एक युवक का न्यूड वीडियो बनाया गया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी गई. आरोप है कि युवक के परिवार से इसके बदले 20 लाख रुपए की मांग की गई. घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर सदर थाना पुलिस ने जांच शुरू की.

जांच के बाद महिला और साथी गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. पुलिस टीम ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग पहलुओं की जांच की. इसके बाद महिला पुष्पा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया. अब दोनों से पूछताछ की जा रही है.

पहले भी युवकों को बनाया निशाना?

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इसी तरह की किसी और वारदात में भी शामिल रहे हैं या नहीं. पूछताछ के दौरान पुलिस आरोपियों के पुराने संपर्क, गतिविधियों और मामले से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है. अगर जांच में किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

दो बच्चों की मां है आरोपी महिला

गिरफ्तार की गई पुष्पा दो बच्चों की मां बताई जा रही है. हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है. ऐसे में आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में महिला के अलावा कितने लोग शामिल थे और उनकी क्या भूमिका थी.

पुलिस बोली- पूछताछ जारी

सदर थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि मामले में महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है. जांच के दौरान यदि अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.