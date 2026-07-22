/अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

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Barmer News: बाड़मेर शहर में एक निजी अस्पताल के 65 वर्षीय डॉक्टर ने अपनी ही अस्पताल में कार्यरत महिला नर्स पर लंबे समय तक ब्लैकमेल कर करीब 2 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप लगाया है. डॉक्टर की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने 22 जुलाई को मामला दर्ज कर आरोपी महिला नर्स को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है.
2016 से नर्स के रूप में कार्यरत थी महिला
एफआईआर के अनुसार, महिला दिसंबर 2016 से अस्पताल में फीमेल नर्स के रूप में कार्यरत थी और नाइट ड्यूटी करती थी. डॉक्टर का आरोप है कि इसी दौरान उसने नजदीकियां बढ़ाईं और मोबाइल से डॉक्टर की निजी तस्वीरें अपने फोन में ट्रांसफर कर लीं. बाद में इन्हीं तस्वीरों के आधार पर उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.
महिला लगातार अश्लील फोटो वायरल करने की दे रही थी धमकी
डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि महिला लगातार अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने, झूठे दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देती थी. अस्पताल की प्रतिष्ठा और परिवार की इज्जत बचाने के लिए वह वर्षों तक उसकी मांगें पूरी करता रहा और अब तक करीब 2 करोड़ रुपये दे चुका है.
वेतन के अलावा हर महीने लाखों रुपये की उगाही की
शिकायत के अनुसार, करीब 35 लाख रुपये डॉक्टर ने अपने निजी और अस्पताल के बैंक खातों से ट्रांसफर किए. इसके अलावा महिला ने खाली चेक और स्टांप पेपर पर भी हस्ताक्षर करवा लिए, जिन्हें उसने बैंक और लॉकर में रख रखा है. डॉक्टर का आरोप है कि वह हर महीने वेतन के अलावा लाखों रुपये की उगाही करती रही.
अस्पताल के कर्मचारियों को डॉक्टर की निजी तस्वीरें दिखाईं
एफआईआर में यह भी कहा गया है कि जब डॉक्टर काम से अहमदाबाद गए तो महिला ने उन्हें करीब 1000 कॉल किए. उसने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को डॉक्टर की निजी तस्वीरें भी दिखाई. 3-4 अप्रैल 2025 की रात वह डॉक्टर के घर के बाहर आकर बैठ गई और अंदर आने की जिद करने लगी. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होने का दावा किया गया है.
सीसीटीवी से डॉक्टर पर रखती थी नजर
डॉक्टर ने आरोप लगाया कि महिला ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों के पासवर्ड भी हासिल कर लिए थे और हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रखती थी. इतना ही नहीं, उसने डॉक्टर को एक अलग मोबाइल और सिम कार्ड देकर उसे 24 घंटे चालू रखने के लिए बाध्य किया, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके. डॉक्टर ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने साथ "डिजिटल अरेस्ट" जैसी स्थिति बताया है.
क्या बोले डीएसपी रमेश कुमार शर्मा?
मामले की जांच कर रहे डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. आरोप है कि महिला सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के जरिए डॉक्टर की निगरानी करती थी. हाल ही में डॉक्टर से लिए गए 17 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं. आरोपी महिला को उसके घर से डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी वित्तीय लेन-देन, बैंक रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा तथा अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है.
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