/बॉर्डर सिक्योरिटी पर HC सख्त, सीमा से सटे 50 किमी क्षेत्र में हर संपत्ति की होगी स्वतंत्र जांच

Barmer News : राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत-पाक सीमा से सटे 0 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित धार्मिक ढांचों और अन्य निर्माणों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है. कोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक संपत्ति की अलग-अलग जांच की जाएगी. इसके लिए जिला स्तर पर समिति गठित होगी, जिसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित क्षेत्र के सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे.समिति राष्ट्रीय सुरक्षा, भूमि के स्वामित्व, वैध अनुमतियों और अन्य सहायक तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि सीमा क्षेत्र में स्थित प्रत्येक संपत्ति की परिस्थितियां अलग-अलग हैं, इसलिए सभी मामलों का एक जैसा निर्णय नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रूख

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अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में भूमि के स्वामित्व, कब्जे, निर्माण की वैधता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रश्न हैं, उनका परीक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है. हाईकोर्ट ने माना कि संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था. ऐसे में सीधे रिट याचिका दायर करने के बजाय उन्हें वैधानिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी.

राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा सर्वोपरि है- राजस्थान हाईकोर्ट

अदालत ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू रहते हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उनमें आवश्यक लचीलापन रखा जा सकता है. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि समिति प्रत्येक मामले की स्वतंत्र जांच करेगी और किसी भी कार्रवाई से पहले उपलब्ध दस्तावेजों, अभिलेखों, सुरक्षा संबंधी इनपुट तथा अन्य तथ्यों का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके बाद सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुरूप अंतिम निर्णय लेगा. हाईकोर्ट ने कहा कि सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा सर्वोपरि है, इसलिए ऐसे मामलों में संतुलित और तथ्य आधारित निर्णय आवश्यक है.