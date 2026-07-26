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भयंकर बारिश से भीगेगा बाड़मेर, जालोर में भी बरसेंगे बादल, ऑरेंज अलर्ट जारी

Barmer Weather Update: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटों में इन क्षेत्रों में गरज-चमक, हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 26, 2026, 10:04 AM IST | Updated:Jul 26, 2026, 10:04 AM IST
भयंकर बारिश से भीगेगा बाड़मेर, जालोर में भी बरसेंगे बादल, ऑरेंज अलर्ट जारी
Image Credit: Jalore Weather Update

Jalore Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम केंद्र जयपुर ने रविवार सुबह तात्कालिक (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी करते हुए पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जालौर और सिरोही जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान इन जिलों के कुछ इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है. गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं. विभाग ने लोगों से मौसम को लेकर सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है.


तेज हवाओं के साथ बदल सकता है मौसम

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आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय स्तर पर मौसम तेजी से बदल सकता है. तेज हवाओं के साथ बारिश होने से दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क परिवहन प्रभावित होने की आशंका है. इसके अलावा बिजली गिरने और तेज हवा के कारण पेड़ों की शाखाएं टूटने, बिजली के पोलों को नुकसान पहुंचने और अस्थायी ढांचों के गिरने का खतरा भी बना हुआ है. ऐसे में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम सामान्य होने तक सतर्कता बरतने की अपील की गई है.


किसानों और यात्रियों के लिए विशेष सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खेतों में काम करने से बचें और बिजली चमकने की स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से भी बचने को कहा गया है. वहीं यात्रियों और वाहन चालकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. तेज बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और अचानक दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है.


प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश

आईएमडी ने स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी है. तेज हवाओं के कारण होर्डिंग, टीन शेड, अस्थायी निर्माण और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में संबंधित विभागों को आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही नागरिकों से कहा गया है कि वे घरों की छतों और बालकनी में रखी ढीली वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि तेज हवा से किसी तरह की दुर्घटना न हो.


अधिकांश जिलों में फिलहाल सामान्य स्थिति

मौसम विभाग द्वारा जारी नाउकास्ट चेतावनी के अनुसार फिलहाल राजस्थान के अधिकांश जिलों के लिए किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है. केवल बाड़मेर, जालौर और सिरोही के कुछ हिस्सों में मौसम की गतिविधियां अधिक सक्रिय रहने की संभावना जताई गई है. हालांकि मानसून के प्रभाव को देखते हुए आने वाले घंटों में मौसम की स्थिति में बदलाव हो सकता है और विभाग आवश्यकता पड़ने पर नया अपडेट जारी कर सकता है.


मौसम विभाग की अपील

आईएमडी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल मौसम विभाग तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का ही पालन करें. बिजली चमकने के दौरान मोबाइल फोन का अनावश्यक उपयोग खुले स्थान पर न करें, पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थान पर ही रहें. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के सक्रिय होने के कारण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में आगामी घंटों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है, इसलिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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