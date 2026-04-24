/107 साल की उम्र में भी इंसानियत की मिसाल! धनी देवी ने देहदान कर रच दिया इतिहास

Barmer News: बाड़मेर जिले में मानवता और समाजसेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है, जहां 107 वर्षीय धनी देवी के निधन के बाद उनके परिजनों ने पूर्व घोषणा के अनुसार उनका देहदान कर दिया. यह कदम न केवल परिवार की संवेदनशील सोच को दर्शाता है, बल्कि समाज में जागरूकता का भी मजबूत संदेश देता है.

धनी देवी का लंबा जीवन अनुभवों और सामाजिक मूल्यों से भरा रहा. उनके जीवनकाल में ही परिवार ने यह निर्णय लिया था कि मृत्यु के बाद उनका शरीर चिकित्सा शिक्षा के लिए समर्पित किया जाएगा. इसी संकल्प को निभाते हुए, उनके निधन के बाद पूरे सम्मान और विधि-विधान के साथ पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया गया.

मेडिकल शिक्षा में देहदान का विशेष महत्व होता है. मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को मानव शरीर की संरचना, अंगों की कार्यप्रणाली और विभिन्न रोगों के अध्ययन के लिए वास्तविक शरीर की आवश्यकता होती है. किताबों और डिजिटल माध्यमों से मिलने वाली जानकारी के साथ-साथ प्रैक्टिकल अध्ययन के लिए यह बेहद जरूरी होता है. ऐसे में धनी देवी का देहदान सैकड़ों विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का आधार बनेगा.

इस अवसर पर मृतका के पुत्र, परिवारजन और समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे. सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी, लेकिन साथ ही इस बात पर गर्व भी जताया कि उनका जीवन अंत के बाद भी समाज के काम आ रहा है. मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों ने भी परिवार का आभार व्यक्त करते हुए इसे एक महान और प्रेरणादायक पहल बताया.

भारत में देहदान की परंपरा धीरे-धीरे बढ़ रही है, लेकिन अब भी जागरूकता की कमी है. कई लोग धार्मिक या सामाजिक कारणों से इस विषय पर संकोच करते हैं. हालांकि, विभिन्न धार्मिक विद्वान और सामाजिक संगठनों ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि देहदान एक पुण्य कार्य है, जो मानवता की सेवा के बराबर है.

बाड़मेर की इस घटना ने यह साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ रही है और लोग समाजहित में बड़े निर्णय लेने के लिए आगे आ रहे हैं. धनी देवी का यह देहदान न सिर्फ चिकित्सा शिक्षा को मजबूती देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा कि जीवन के बाद भी समाज के लिए कुछ किया जा सकता है.