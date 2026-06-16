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एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: बालोतरा के पाटोदी के पास रोडवेज बस और कार की आमने-सामने टक्कर में कोडूका गांव के चार सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद आक्रोशित लोग धरने पर बैठ गए. प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच दो दौर की वार्ता बेनतीजा रही, धरना जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 16, 2026, 10:28 PM|Updated: Jun 16, 2026, 10:28 PM
एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
Image Credit: Barmer 4 Brothers Died In Road Accident

Barmer News: बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पाटोदी कस्बे के पास रोडवेज बस और एक कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.

जानकारी के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले चारों युवक कोडूका गांव के रहने वाले थे और आपस में सगे भाई थे. मृतकों की पहचान उदाराम (39), रेखाराम (35), जोगाराम (31) और विशनाराम (29) के रूप में हुई है. एक ही परिवार के चार भाइयों की मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव में गम का माहौल बन गया.

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घटना की सूचना मिलने के बाद पचपदरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और उन्हें जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभाली और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

हादसे के बाद समाज के लोगों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग पाटोदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एकत्रित हो गए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. लोगों का कहना था कि प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द निर्णय ले और पीड़ित परिवार को उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कई जनप्रतिनिधि भी धरना स्थल पर पहुंचे. बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल, बालाराम मूड, रालोपा युवा नेता थानसिंह डोली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका मेघवाल सहित कई नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी.

वहीं प्रशासन की ओर से भी वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे. बालोतरा एसडीएम राजेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूल सिंह, पचपदरा डीएसपी योगेश चौधरी समेत कई अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए थे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों और परिजनों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया.

बताया जा रहा है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच दो दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन देर शाम तक किसी सहमति पर बात नहीं बन सकी. इसी वजह से धरना जारी रहा. फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन लगातार लोगों से संवाद कर रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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