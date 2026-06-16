/एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Barmer News: बालोतरा जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. पाटोदी कस्बे के पास रोडवेज बस और एक कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.

जानकारी के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले चारों युवक कोडूका गांव के रहने वाले थे और आपस में सगे भाई थे. मृतकों की पहचान उदाराम (39), रेखाराम (35), जोगाराम (31) और विशनाराम (29) के रूप में हुई है. एक ही परिवार के चार भाइयों की मौत की खबर सुनते ही गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और पूरे गांव में गम का माहौल बन गया.

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घटना की सूचना मिलने के बाद पचपदरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और उन्हें जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभाली और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

हादसे के बाद समाज के लोगों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग पाटोदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एकत्रित हो गए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. लोगों का कहना था कि प्रशासन उनकी मांगों पर जल्द निर्णय ले और पीड़ित परिवार को उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कई जनप्रतिनिधि भी धरना स्थल पर पहुंचे. बाड़मेर-जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतु विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल, बालाराम मूड, रालोपा युवा नेता थानसिंह डोली और कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका मेघवाल सहित कई नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी.

वहीं प्रशासन की ओर से भी वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे. बालोतरा एसडीएम राजेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूल सिंह, पचपदरा डीएसपी योगेश चौधरी समेत कई अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए थे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों और परिजनों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया.

बताया जा रहा है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच दो दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन देर शाम तक किसी सहमति पर बात नहीं बन सकी. इसी वजह से धरना जारी रहा. फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन लगातार लोगों से संवाद कर रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.