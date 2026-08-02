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56 दिन बाद खत्म हुआ बाड़मेर का बड़ा आंदोलन! मंत्री के.के. विश्नोई ने जूस पिलाकर तुड़वाया धरना

Rajasthan News: बाड़मेर में 56 दिनों से सेवा बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठे संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन खत्म हो गया. राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने वार्ता के बाद 211 पदों पर भर्ती और नई भर्ती तक सेवा जारी रखने का आश्वासन दिया तथा जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Durag singh rajpurohit
Published:Aug 02, 2026, 04:17 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 04:17 PM IST
56 दिन बाद खत्म हुआ बाड़मेर का बड़ा आंदोलन! मंत्री के.के. विश्नोई ने जूस पिलाकर तुड़वाया धरना
Image Credit: बाड़मेर में पिछले 56 दिनों से चल रहा आंदोलन राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने खत्म करवाया.

Barmer News: बाड़मेर में पिछले 56 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे संविदा नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन आखिरकार रविवार को खत्म हो गया. राज्य मंत्री के.के. विश्नोई खुद धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की. वार्ता के बाद सहमति बनने पर उन्होंने अपने हाथों से नर्सिंग कर्मियों को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया. इस दौरान चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल सहित बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे.

56 दिनों से सेवा बहाली की कर रहे थे मांग
निष्कासित संविदा नर्सिंग कर्मी पिछले 56 दिनों से जिला अस्पताल और कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे थे. उनकी मुख्य मांग सेवा बहाली की थी. नर्सिंग कर्मियों का कहना था कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से हटा दिया गया, जिसके विरोध में उन्होंने लगातार आंदोलन जारी रखा.

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आंदोलन के दौरान खून से लिखा था पत्र
धरने के दौरान नर्सिंग कर्मियों ने अपना विरोध जताने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए. उन्होंने अपने खून से सरकार को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग भी की थी. इस घटना के बाद उनका आंदोलन पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया था. लंबे समय तक चले इस धरने से स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासन पर भी दबाव बना हुआ था.

मंत्री के.के. विश्नोई ने की आंदोलनकारियों से बातचीत
आंदोलन में उस समय बड़ा मोड़ आया, जब राज्य मंत्री के.के. विश्नोई खुद धरना स्थल पहुंचे. उन्होंने नर्सिंग कर्मियों और उनके प्रतिनिधियों से विस्तार से बातचीत की. मंत्री ने उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिलाया.

भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनी सहमति
वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी. तय हुआ कि 211 पदों पर सीएसआर नियमों के तहत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी. साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया कि नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक वर्तमान संविदा नर्सिंग कर्मियों को यथावत सेवा में बनाए रखा जाएगा.

जूस पिलाकर खत्म कराया धरना
सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने 56 दिन से जारी अपना धरना समाप्त करने का फैसला लिया. राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने सभी नर्सिंग कर्मियों को अपने हाथों से जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया. इसके बाद धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

सरकार से वादा पूरा करने की उम्मीद
धरना खत्म होने के बाद नर्सिंग कर्मियों ने मंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार वार्ता में किए गए वादों को जल्द पूरा करेगी. वहीं आंदोलन समाप्त होने के बाद जिला अस्पताल और प्रशासन ने भी राहत महसूस की, क्योंकि लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद अब फिलहाल शांत हो गया है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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