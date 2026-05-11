/Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! पानी के लिए भटकती ऊंटनी की मौत

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Rajasthan News: बालोतरा में भीषण गर्मी और प्यास की तड़प ने एक ऊंटनी की जान ले ली. 45 डिग्री तापमान के बीच पानी की तलाश में भटक रही ऊंटनी की गर्दन होदी में फंस गई. यह घटना रेगिस्तानी इलाकों में गहराते पेयजल संकट और बेजुबानों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है.
Rajasthan Heatwave News: राजस्थान में सूरज इन दिनों आग उगल रहा है. पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इस भीषण तपिश ने केवल इंसानों को ही नहीं, बल्कि बेजुबान पशुओं को भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया है. बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र (खेजड़ियाली गांव) से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने भीषण गर्मी के बीच गहराते जल संकट की भयावहता को उजागर कर दिया है.
बूंद-बूंद को तरसती बेजुबान की जान
रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप और तपती रेत के बीच एक ऊंटनी घंटों से पानी की तलाश में भटक रही थी. प्यास से बेहाल यह ऊंटनी जब तेजसिंह की ढाणी के पास बने जीएलआर (GLR) तक पहुंची, तो वहां पानी का स्तर बेहद कम था. बता दें कि प्यास बुझाने की जद्दोजहद में ऊंटनी ने अपनी गर्दन होदी के काफी अंदर डाल दी. इसी दौरान उसकी गर्दन वहां लगे पाइप और नल के बीच बुरी तरह फंस गई. घंटों तक प्यास और गर्मी से जूझती ऊंटनी खुद को आजाद करने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अंततः उसने दम तोड़ दिया.
45 डिग्री का टॉर्चर और सूखते जलस्रोत
पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों लू के थपेड़े जानलेवा साबित हो रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में तापमान लगातार 45 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है. ऐसे में पारंपरिक जल स्रोत, टांके और हौदियां सूखने की कगार पर हैं. पशुधन के लिए पानी जुटाना ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. सूखे जीएलआर और कम पानी वाली होदियां अब पशुओं के लिए जानलेवा जाल साबित हो रही हैं.
रेगिस्तान की आर्थिक रीढ़ पर खतरा
राजस्थान के ग्रामीण जीवन में ऊंट, गाय और भेड़-बकरियां केवल पशु नहीं, बल्कि परिवारों की आर्थिक बुनियाद हैं. गर्मी के इस मौसम में पानी की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर पशुधन के लिए बड़ा खतरा बन गया है. स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि सार्वजनिक जल स्रोतों को नियमित रूप से भरा जाए और जीएलआर के आसपास सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हों कि भविष्य में कोई बेजुबान इस तरह हादसे का शिकार न हो.
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