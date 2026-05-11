Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! पानी के लिए भटकती ऊंटनी की मौत

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! पानी के लिए भटकती ऊंटनी की मौत

Rajasthan News: बालोतरा में भीषण गर्मी और प्यास की तड़प ने एक ऊंटनी की जान ले ली. 45 डिग्री तापमान के बीच पानी की तलाश में भटक रही ऊंटनी की गर्दन होदी में फंस गई. यह घटना रेगिस्तानी इलाकों में गहराते पेयजल संकट और बेजुबानों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 11, 2026, 04:07 PM|Updated: May 11, 2026, 04:07 PM
Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! पानी के लिए भटकती ऊंटनी की मौत
Image Credit: Balotra water crisis

Rajasthan Heatwave News: राजस्थान में सूरज इन दिनों आग उगल रहा है. पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इस भीषण तपिश ने केवल इंसानों को ही नहीं, बल्कि बेजुबान पशुओं को भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया है. बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र (खेजड़ियाली गांव) से एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने भीषण गर्मी के बीच गहराते जल संकट की भयावहता को उजागर कर दिया है.

बूंद-बूंद को तरसती बेजुबान की जान
रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप और तपती रेत के बीच एक ऊंटनी घंटों से पानी की तलाश में भटक रही थी. प्यास से बेहाल यह ऊंटनी जब तेजसिंह की ढाणी के पास बने जीएलआर (GLR) तक पहुंची, तो वहां पानी का स्तर बेहद कम था. बता दें कि प्यास बुझाने की जद्दोजहद में ऊंटनी ने अपनी गर्दन होदी के काफी अंदर डाल दी. इसी दौरान उसकी गर्दन वहां लगे पाइप और नल के बीच बुरी तरह फंस गई. घंटों तक प्यास और गर्मी से जूझती ऊंटनी खुद को आजाद करने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन अंततः उसने दम तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

45 डिग्री का टॉर्चर और सूखते जलस्रोत
पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों लू के थपेड़े जानलेवा साबित हो रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में तापमान लगातार 45 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है. ऐसे में पारंपरिक जल स्रोत, टांके और हौदियां सूखने की कगार पर हैं. पशुधन के लिए पानी जुटाना ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. सूखे जीएलआर और कम पानी वाली होदियां अब पशुओं के लिए जानलेवा जाल साबित हो रही हैं.

रेगिस्तान की आर्थिक रीढ़ पर खतरा
राजस्थान के ग्रामीण जीवन में ऊंट, गाय और भेड़-बकरियां केवल पशु नहीं, बल्कि परिवारों की आर्थिक बुनियाद हैं. गर्मी के इस मौसम में पानी की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर पशुधन के लिए बड़ा खतरा बन गया है. स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि सार्वजनिक जल स्रोतों को नियमित रूप से भरा जाए और जीएलआर के आसपास सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हों कि भविष्य में कोई बेजुबान इस तरह हादसे का शिकार न हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: नीट-2026 गेस पेपर विवाद, SOG की जांच तेज; लीक या इत्तेफाक? देहरादून लिंक खंगाल रही पुलिस

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan News: टिटहरी के दिखे चार अंडे … किसान बोले-इस बार बारिश हो सकती है बंपर!

राजस्थान में 10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर मंथन, बदल जाएगी अलवर की सूरत!

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

कोल्ड ड्रिंक छोड़िए! जानें लू से बचाने वाला राजस्थान का ये पारंपरिक ड्रिंक, नोट कर लें रेसिपी

राजस्थान पुलिस को मिलेंगे 1874 नए थानेदार! SI भर्ती 2021 और 2025 को लेकर RPSC का बड़ा अपडेट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों की पेंशन पर लगाई मुहर, जनहित याचिका खारिज

राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ लू और धूलभरी हवाओं की चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान के इन जिलों में आज गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल! IMD ने 5 बजे जारी किया अलर्ट

राजस्थान में हीटवेव के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, जयपुर, सीकर समेत इन इलाकों में अलर्ट जारी

जैसलमेर में 17 करोड़ की लागत से तैयार होगा ड्रीम प्रोजेक्ट, रोज-रोज के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Gold Silver Price: पीएम मोदी की अपील के बाद राजस्थान में जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइज़

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मंदिर में औरंगजेब की सेना को मधुमक्खियों से मिली थी हार!

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, जयपुर-अजमेर सहित 9 जिलों में 'येलो अलर्ट', धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी

Do you know: राजस्थान का चमत्कारी शिवधाम, बालेश्वर महादेव जहां हर मनोकामना होती है पूर्ण!

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है 'इमरती का अड्डा'?

राजस्थान के 66 लाख किसानों की लगी लॉटरी! CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज! 5 जिलों में तेज बारिश और धूलभरी आंधी का अलर्ट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

शिक्षा विभाग के खिलाफ फूटा शिक्षकों का गुस्सा! प्रदेशभर में आंदोलन का ऐलान

Rajasthan Heatwave Alert: राजस्थान में 47°C का खतरा! अगले 5-6 दिन घर से निकलने से पहले पढ़ें IMD की एडवाइजरी

राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोने के रेट, चांदी के दाम स्थिर, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

राजस्थान में दर्दनाक हादसा! चाय बनाते समय फटा सिलेंडर, मां समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत

Petrol-Diesel Price: राजस्थान में फटाक से गिरे पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें किस प्राइस पर मिल रहा एक लीटर तेल

राजस्थान में तेज गर्मी-लू के साथ आंधी-बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

Good News: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी सौगात, गेहूं बोनस से लेकर दूध पर अनुदान तक CM का ऐलान

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Did You Know? राजस्थान की ये सूनी हवेलियां कभी अरबपतियों का ठिकाना थीं

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

राजस्थान में मौसम फिर लेगा बड़ा यू-टर्न! 11 मई को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक भर्ती 2022 में मेरिट पलटी, अब इन्हें मिलेगी नौकरी

Tags:
barmer news
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! पानी के लिए भटकती ऊंटनी की मौत

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! पानी के लिए भटकती ऊंटनी की मौत

barmer news
2

झुंझुनूं पुलिस का बड़ा एक्शन, 8 साल बाद गिरफ्तार हुआ पूर्व मंत्री का भाई!

Rajasthan crime
3

उत्तराखंड में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए सीकर के अनिल शर्मा, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

Sikar News
4

2 लाख की स्पोर्ट्स बाइक बनी कबाड़ गाड़ी? राजस्थानी वायरल Video देख लोग रह गए दंग!

Rajasthan News
5

Rajasthan News: भैराणा धाम बचाओ आंदोलन तेज, हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद RLP का जयपुर कूच का ऐलान

jaipur news