/Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Balotra Road Accident: राजस्थान के नवनिर्मित बालोतरा जिले से इस वक्त की एक बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर सामने आ रही है. पचपदरा थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस और कार के बीच हुई भीषण भिड़ंत में एक ही परिवार के चार सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और चारों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के गांव में कोहराम मच गया है.

पाटोदी कस्बे के पास हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक एक्सीडेंट पचपदरा थाना क्षेत्र के पाटोदी कस्बे के पास हुआ.बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार और रोडवेज बस की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. दोनों वाहनों की गति इतनी तेज थी कि टक्कर की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी.हादसे का शिकार हुए चारों मृतक भाई बालोतरा के कोडूका गांव के निवासी थे. चारों भाई किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और वापस लौट रहे थे, तभी नियति ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया.

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सूचना पर पहुंची पचपदरा पुलिस, जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए शव

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

बता दें कि सूचना मिलते ही पचपदरा थाना पुलिस दलबल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. कार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि शवों को बाहर निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों भाइयों के शवों को कार से बाहर निकाला और तुरंत बालोतरा जिला अस्पताल भिजवाया. वर्तमान में चारों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

गांव में छाया सन्नाटा

एक ही घर के चार सगे भाइयों की मौत की खबर जैसे ही कोडूका गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. गांव के चूल्हे तक नहीं जले हैं और हर आंख नम है. पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है.