Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Rajasthan News: बालोतरा के पचपदरा थाना क्षेत्र में रोडवेज बस और कार की भिड़ंत में कोडूका गांव के चार सगे भाइयों की मौत हो गई.हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाए. इस घटना से गांव में शोक की लहर है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 16, 2026, 12:14 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:14 PM
Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
Image Credit: Balotra Road Accident

Balotra Road Accident: राजस्थान के नवनिर्मित बालोतरा जिले से इस वक्त की एक बेहद दुखद और हृदय विदारक खबर सामने आ रही है. पचपदरा थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस और कार के बीच हुई भीषण भिड़ंत में एक ही परिवार के चार सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और चारों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के गांव में कोहराम मच गया है.

पाटोदी कस्बे के पास हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, यह दर्दनाक एक्सीडेंट पचपदरा थाना क्षेत्र के पाटोदी कस्बे के पास हुआ.बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार और रोडवेज बस की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. दोनों वाहनों की गति इतनी तेज थी कि टक्कर की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी.हादसे का शिकार हुए चारों मृतक भाई बालोतरा के कोडूका गांव के निवासी थे. चारों भाई किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और वापस लौट रहे थे, तभी नियति ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना पर पहुंची पचपदरा पुलिस, जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए शव
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

बता दें कि सूचना मिलते ही पचपदरा थाना पुलिस दलबल के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. कार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि शवों को बाहर निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों भाइयों के शवों को कार से बाहर निकाला और तुरंत बालोतरा जिला अस्पताल भिजवाया. वर्तमान में चारों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.

गांव में छाया सन्नाटा
एक ही घर के चार सगे भाइयों की मौत की खबर जैसे ही कोडूका गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. गांव के चूल्हे तक नहीं जले हैं और हर आंख नम है. पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: अलवर में पीले पंजे की कार्रवाई पर बवाल, चलती जेसीबी पर चढ़ी महिला, प्रशासन पर लगे पक्षपात के आरोप

ट्रेंडिंग न्यूज़

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, दिल्ली की 4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

आग का तांडव और तूफान का कहर, अलवर की पहाड़ियां धधकीं, आंधी ने ग्राम सेवा शिविर को उड़ाया, मचा हड़कंप!

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

मनरेगा की विदाई, अब वीबी जी रामजी आई! 125 दिन रोजगार, हर हफ्ते खाते में आएगा पैसा

कोटा ACB ने वन विभाग की चौकी पर मारा छापा, 10 हजार की रिश्वत लेते रिश्वतखोर गार्ड गिरफ्तार

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

तो क्या 17 जून को सुबह 10 बजे से नहीं आएगा पीने का पानी ? PHED कॉन्ट्रेक्टर्स ने दी चेतावनी

झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

100 करोड़ की मेगा परियोजना का कमाल, 95% पूरा हुआ काम, अब मारवाड़ में नहीं सताएगा पानी का संकट!

TAGS:
Barmer News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
Barmer News
2
Rajasthan crime
3
Jhunjhunun News
4
Sikar News
5
Alwar NEWS