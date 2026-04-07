Rajasthan News: कांग्रेस कार्यालय निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, जमीन विवाद ने पकड़ा राजनीतिक तूल

Barmer News: बाड़मेर में कांग्रेस कार्यालय की जमीन को लेकर विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है. विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस जिला संगठन ने कथित रूप से अवैध तरीके से पट्टे बनाकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है. इस पूरे मामले ने नगरपरिषद और कांग्रेस को आमने-सामने ला खड़ा किया है.

प्रशासनिक कार्रवाई, रुकवाया गया निर्माण

जानकारी के अनुसार जिस जमीन पर कांग्रेस कार्यालय का निर्माण कार्य चल रहा था, उसके स्वामित्व को लेकर पहले से ही विवाद की स्थिति बनी हुई थी. विरोधी पक्ष का कहना है कि जमीन के मूल रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं हैं और बिना वैध दस्तावेजों के पट्टा जारी किया गया. ऐसे मामलों में पहले भी बाड़मेर नगरपरिषद की कार्यप्रणाली सवालों में रही है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायतें सामने आ चुकी हैं.

आरोपों के घेरे में पट्टा प्रक्रिया

विवाद बढ़ने के बाद नगरपरिषद और तहसीलदार ने मौके पर हस्तक्षेप करते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया. प्रशासन का कहना है कि जब तक जमीन के स्वामित्व और पट्टे की वैधता स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा.

कांग्रेस का पक्ष, राजनैतिक द्वेष का परिणाम

दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जमीन पूरी तरह वैध है और सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है.उनका आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस मुद्दे को बेवजह उछाला जा रहा है.



पारदर्शिता और भूमि प्रबंधन पर सवाल

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यह मामला सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं, बल्कि बाड़मेर में भूमि प्रबंधन, प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक हस्तक्षेप पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस विवाद का समाधान किस तरह करता है. कुल मिलाकर कांग्रेस कार्यालय की यह जमीन अब एक राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का केंद्र बन चुकी है, जिसका असर आने वाले समय में स्थानीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है.

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