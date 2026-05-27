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Rajasthan News: बाड़मेर में 50°C के टॉर्चर के बीच गायों के लिए बना कूलिंग वार्ड, 24 घंटे चल रहे किंग साइज कूलर

Rajasthan News: बाड़मेर में 50°C के करीब पहुंचे पारे के बीच एक गौशाला ने बीमार गायों के लिए विशेष कूलिंग वार्ड बनाया है. प्रबंधक समिति के उज्ज्वल सिंघल के अनुसार, 24 घंटे किंग साइज कूलर और वॉटर स्प्रे चलने से बेजुबान गौवंश को भीषण लू से बड़ी राहत मिली है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 27, 2026, 09:40 AM|Updated: May 27, 2026, 09:40 AM
Rajasthan News: बाड़मेर में 50°C के टॉर्चर के बीच गायों के लिए बना कूलिंग वार्ड, 24 घंटे चल रहे किंग साइज कूलर
Image Credit: Rajasthan News

Barmer News: थार रेगिस्तान में नौतपा और भीषण गर्मी का ऐसा रेकॉर्डतोड़ प्रकोप चल रहा है कि इंसानों का भी घरों से निकलना मुहाल हो चुका है. सीमावर्ती बाड़मेर जिले में आसमान से बरसती आग और थार की झुलसाने वाली लू के बीच पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है. इस असहनीय और जानलेवा मौसम में जहां आम जनजीवन त्रस्त है, वहीं बाड़मेर से मानवीय संवेदनाओं और बेजुबानों के प्रति अगाध प्रेम की एक बेहद सुखद और दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है.

यहां एक स्थानीय गौशाला ने निराश्रित और बीमार गौवंश को इस भयंकर तपिश से बचाने के लिए एक अनूठी व संवेदनशील पहल की है. गौशाला परिसर में संचालित पशु अस्पताल को पूरी तरह एक 'कूलिंग वार्ड' के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी चर्चा अब पूरे मरुधरा में बड़े पैमाने पर हो रही है.

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24 घंटे चल रहे किंग साइज कूलर और वॉटर स्प्रे सिस्टम
चट्टानी और रेतीली धरती होने के कारण बाड़मेर दोपहर के समय किसी भट्टी की तरह तपने लगता है. ऐसे में खुले आसमान या साधारण टीनशेड के नीचे बेजुबान पशुओं के लिए बचना मुश्किल हो जाता है. बेजुबानों की इसी पीड़ा को समझते हुए गौशाला प्रबंधन ने अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं.अस्पताल वार्ड में भर्ती बीमार और असहाय गायों के लिए दर्जनों बड़े किंग साइज कूलर लगाए गए हैं, जो दिन-रात 24 घंटे बिना रुके ठंडी हवा दे रहे हैं.हवा में नमी बनाए रखने और तापमान को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक वॉटर स्प्रे (फॉगिंग) सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जो लगातार ठंडी बौछारें छोड़ता है. इससे वार्ड का तापमान बाहर के मुकाबले काफी कम और आरामदायक बना हुआ है.

ठंडे पानी की बौछार और डॉक्टरों की राउंड द क्लॉक निगरानी
गर्मी के इस सीजन में पशुओं में 'हीट स्ट्रोक' और डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) का खतरा सबसे ज्यादा रहता है. इससे निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.गौशाला के इस वातानुकूलित अस्पताल में गर्मी से जुड़ी मौसमी बीमारियों, लू की दवाओं और ग्लूकोज का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है. पशु चिकित्सकों की टीम राउंड द क्लॉक (24 घंटे) गौवंश की सेहत पर नजर रख रही है.बेजुबानों के पीने के लिए चौबीसों घंटे ठंडे और साफ पानी की खेलियां (कुंड) भरी जा रही हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह के तनाव से बचाया जा सके.

क्या कहती है प्रबंधन समिति?
इस संवेदनशील और सराहनीय पहल को लेकर जब गौशाला प्रबंधक समिति के सदस्य उज्ज्वल सिंघल से बात की गई तो उन्होंने बताया-'इस बार बाड़मेर में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसे समय में बेजुबान और विशेषकर बीमार निराश्रित पशु सबसे ज्यादा भुगतते हैं. हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अस्पताल वार्ड में कुलर्स और वॉटर स्प्रे की व्यवस्था की है. इन विशेष इंतजामों के बाद से हमारे गौवंश को भीषण गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली है और लू लगने के कारण होने वाली गायों की मौतों व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भारी कमी आई है.'

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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