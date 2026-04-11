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Rajasthan News: बाड़मेर में ग्लास गैंग का आतंक, जैन मोहल्ले सहित कई इलाकों में आधा दर्जन गाड़ियों के कांच तोड़े

Rajasthan News: बाड़मेर के जैन मोहल्ले समेत कई पॉश इलाकों में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने आधा दर्जन गाड़ियों के कांच तोड़ दिए. लगातार हो रही इन वारदातों से शहरवासियों में डर का माहौल है. लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDurag singh rajpurohit
Published:Apr 11, 2026, 03:19 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 03:19 PM IST

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Rajasthan News: बाड़मेर में ग्लास गैंग का आतंक, जैन मोहल्ले सहित कई इलाकों में आधा दर्जन गाड़ियों के कांच तोड़े

Barmer News: सरहदी शहर बाड़मेर इन दिनों एक अजीबोगरीब और खौफनाक समस्या से जूझ रहा है. शहर के सुरक्षित माने जाने वाले पॉश इलाकों और रिहायशी कॉलोनियों में देर रात गाड़ियों के कांच तोड़ने की सिलसिलेवार वारदातों ने आमजन की नींद उड़ा दी है. विशेषकर जैन मोहल्ला और आसपास के क्षेत्रों में शरारती तत्वों ने आतंक मचा रखा है.

बाइक सवारों का हिट एंड रन खेल
वारदात का तरीका शहर में अराजकता फैलाने के सोचे-समझे प्रयास की ओर इशारा करता है.बता दें कि देर रात जब गलियां सुनसान होती हैं, तब बाइक सवार अज्ञात युवक इन वारदातों को अंजाम देते हैं. घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाकर उनके शीशे पत्थर या भारी वस्तु से तोड़ दिए जाते हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह केवल संपत्ति का नुकसान नहीं, बल्कि शहर में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की कोशिश है.

घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं वाहन-पीड़ितों का दर्द
वाहन मालिकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है. एक पीड़ित वाहन मालिक ने बताया-
'हमने अपनी गाड़ियां घर के ठीक बाहर सुरक्षित समझकर खड़ी की थीं. सुबह देखा तो कांच चकनाचूर मिले. यह न केवल बड़ा आर्थिक नुकसान है, बल्कि अब परिवार में भी डर लगने लगा है कि रात में घर के बाहर कोई भी सुरक्षित नहीं है.'

पुलिस गश्त और सीसीटीवी पर उठे सवाल
शहरवासियों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है.लोगों का आरोप है कि रिहायशी इलाकों में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त (Patrolling) बेहद कमजोर है.संवेदनशील गलियों में सीसीटीवी कैमरों की कमी के कारण बदमाश आसानी से बच निकलते हैं. नागरिकों ने मांग की है कि संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और रात के समय पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई जाए.

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