/बाड़मेर में सूरज का कहर! पारा 45 पार, सड़कों पर पसरा कर्फ्यू जैसा सन्नाटा

Barmer Weather: राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर में एक बार फिर भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. सूर्य देव के तीखे तेवरों के चलते जिले का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार फिलहाल कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होने से गर्मी से राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं.

भीषण गर्मी का असर इस कदर है कि दोपहर होते-होते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देने लगता है. लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं. बाजारों में भी दोपहर के समय आवाजाही कम हो गई है. गर्मी से बचाव के लिए लोग शीतल पेय पदार्थ, पानी और छांव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं.

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आमजन का कहना है कि बदलती भौगोलिक परिस्थितियां, लगातार कटते पेड़, बढ़ते वाहन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. कई लोगों ने प्रदेश में बड़ी मात्रा में स्थापित हो रहे सोलर प्लांटों को भी बढ़ती गर्मी का एक कारण बताया.

हर वर्ष गर्मी के मौसम में प्रशासन की ओर से आमजन को राहत देने के लिए प्रमुख स्थानों पर छाया, पेयजल और कूलर जैसी व्यवस्थाएं की जाती रही हैं, लेकिन इस बार अब तक ऐसी व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है.

वहीं दूसरी ओर बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में गर्मी और हीट स्ट्रोक को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं. अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन वार्ड के बाहर मरीजों और उनके परिजनों के बैठने के लिए लगाई गई बेंचों पर पानी की फुहार और पंखों की व्यवस्था की है. इसके अलावा हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए अलग वार्ड आरक्षित किए गए हैं तथा वहां कूलर लगाए गए हैं ताकि मरीजों को तुरंत राहत मिल सके.