18 वर्षों का भूमाफिया राज जमींदोज, महिला अधिकारी के बुलडोजर से कांपा डोला डूंगरी

Rajasthan News: बाड़मेर के गडरा रोड स्थित डोला डूंगरी में वन विभाग की आरक्षित जमीन से 18 साल पुराना अतिक्रमण हटाया गया. IFS सविता दहिया के नेतृत्व में पक्के मकान, दुकानें व अवैध ढांचे ध्वस्त किए गए. कार्रवाई को भूमाफिया के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Durag singh rajpurohit
Published: Dec 13, 2025, 05:38 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 05:38 PM IST

18 वर्षों का भूमाफिया राज जमींदोज, महिला अधिकारी के बुलडोजर से कांपा डोला डूंगरी

Barmer News: बाड़मेर जिले के गडरा रोड क्षेत्र में स्थित डोला डूंगरी अब केवल एक भौगोलिक इलाका नहीं रहा, बल्कि यह प्रशासन और भूमाफिया के बीच टकराव का प्रतीक बन गया है. वर्षों से वन विभाग की हाइवे से सटी बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे चले आ रहे थे, लेकिन एक ही सुबह में तस्वीर पूरी तरह बदल गई. पक्के मकान, दुकानें, ढाबे और अवैध शराब के अड्डे प्रशासनिक कार्रवाई में जमींदोज कर दिए गए.

यह भूमि वन विभाग की आरक्षित जमीन थी, जिस पर करीब 18 वर्षों से अतिक्रमण बना हुआ था. लंबे समय से चले आ रहे इन कब्जों को हटाकर प्रशासन ने साफ संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है. इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व बाड़मेर की जिला वन अधिकारी आईएफएस सविता दहिया ने किया, जिन्होंने इस जटिल और संवेदनशील मामले को फाइलों से निकालकर जमीन पर उतारा.

डोला डूंगरी की यह जमीन अवैध मार्केट, स्थायी निर्माण और गैरकानूनी गतिविधियों का केंद्र बन चुकी थी. वर्ष 2007 से लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन प्रभावशाली कब्जेदारों के दबाव में कार्रवाई हर बार टल जाती थी. समय के साथ अतिक्रमण और मजबूत होता गया, जिससे प्रशासन के लिए यह चुनौती और भी कठिन बनती चली गई.

आखिरकार बुधवार को प्रशासन ने ठोस कदम उठाया. भारी पुलिस जाब्ते और वन विभाग की टीम की मौजूदगी में बुलडोजर चलाए गए. देखते ही देखते वर्षों से खड़े निर्माण ढहते चले गए. यह केवल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक साहस और मजबूत इच्छाशक्ति का उदाहरण भी थी.

इस दौरान विरोध की आशंका भी थी और दबाव भी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर निर्णय लिया गया. महिला नेतृत्व की इस परीक्षा में आईएफएस सविता दहिया ने यह साबित कर दिया कि दृढ़ निश्चय के आगे अवैध ताकतें टिक नहीं पातीं. यह कार्रवाई भूमाफिया के लिए कड़ी चेतावनी है.

जी मीडिया से खास बातचीत में आईएफएस सविता दहिया ने कहा कि वन भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने साफ किया कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

