मनरेगा का नाम बदलने पर राजस्थान कांग्रेस का हल्ला! BJP सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी

MGNREGA News Update: केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नाम और ढांचे में बदलाव के विरोध में कांग्रेस पार्टी प्रदेशभर में आंदोलन कर रही है. इसी क्रम में बाड़मेर, जयपुर और अलवर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किए. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार मजदूरों और गरीबों के अधिकारों पर हमला कर रही है और जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलकर उनका मूल उद्देश्य कमजोर किया जा रहा है.

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व बाड़मेर–जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने किया. कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से मुख्य द्वार पर बेरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया. इसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर ही प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी व जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई. कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण जरूर हुआ, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा.

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना पश्चिमी राजस्थान के लिए संजीवनी रही है. बाड़मेर जैसे सूखा प्रभावित इलाकों में इस योजना ने गरीब मजदूरों को काम और सम्मान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास जनता के लिए कोई नई योजना नहीं है, इसलिए कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है. मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के सम्मान में रखा गया था, जिनकी ग्राम स्वराज की सोच आज भी प्रासंगिक है.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा ने कहा कि मनरेगा करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का सहारा है. इसके नाम और ढांचे में बदलाव गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है. कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ लगातार आंदोलन करेगी.

जयपुर में भी मनरेगा को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए. इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर में हुए प्रदर्शन में शामिल रहे. जयपुर में आयोजित प्रदर्शन में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, विधायक अमीन कागजी, पूर्व विधायक गंगा देवी, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष आर.आर. तिवाड़ी सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी भगवान राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती है. गांधी ने अपने अंतिम समय में भी राम का नाम लिया था, लेकिन बीजेपी गांधी के नाम को हटाने का प्रयास कर रही है. विधायक अमीन कागजी ने कहा कि जब भी बीजेपी को जनविरोधी फैसले लेने होते हैं, तब राम को ढाल बनाया जाता है. कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इस फैसले का विरोध करेगी.

जयपुर शहर जिला अध्यक्ष आर.आर. तिवाड़ी ने कहा कि मनरेगा देश की सबसे बड़ी रोजगार योजना है, जिससे करोड़ों लोगों को काम मिला. नए प्रस्तावित ढांचे में राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जबकि कई राज्य पहले से ही आर्थिक संकट में हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना को कमजोर करने का प्रयास है.

अलवर में भी जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मिनी सचिवालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया. इस प्रदर्शन को राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मनरेगा कोई सामान्य योजना नहीं, बल्कि गरीब और मजदूर वर्ग की जीवनरेखा है. इस योजना का नाम बदलना महात्मा गांधी के विचारों और योगदान का अपमान है.

टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास और विचारधारा को मिटाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत को मजबूती दी है और लाखों परिवारों की रोजी-रोटी इससे जुड़ी हुई है. यह केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि वैचारिक हस्तक्षेप है, जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी. कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि मनरेगा के नाम और स्वरूप में बदलाव के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो पार्टी सड़कों से लेकर लोकतांत्रिक मंचों तक संघर्ष करेगी.

