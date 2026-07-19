/राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

Barmer News: बाड़मेर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुनसान इलाके में संचालित एक संदिग्ध घी निर्माण इकाई पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान टीम ने डेढ़ हजार लीटर से अधिक पाम ऑयल, साढ़े आठ सौ किलोग्राम से अधिक तैयार घी, सैकड़ों लीटर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल तथा भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री और घी निर्माण में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए. मौके से "शिव गोरी" ब्रांड के भरे हुए घी के सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से की. मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) नितेश आर्य सहित पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा. अधिकारियों ने फैक्ट्री में रखे कच्चे माल, तैयार उत्पाद और पैकिंग व्यवस्था का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि सस्ते खाद्य तेलों का उपयोग कर उन्हें देसी घी के रूप में तैयार कर बाजार में विभिन्न ब्रांड के नाम से बेचने की तैयारी की जा रही थी. हालांकि यह पुष्टि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

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भारी मात्रा में सामान जब्त

छापेमारी के दौरान टीम को 1,500 लीटर से अधिक पाम ऑयल, 850 किलो से अधिक तैयार घी, सैकड़ों लीटर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, घी भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन, पैकिंग सामग्री, लेबल और अन्य उपकरण मिले. अधिकारियों ने पूरे स्टॉक को जब्त कर फैक्ट्री को सील कर दिया. साथ ही मौके से लिए गए सभी नमूनों को नियमानुसार सील कर परीक्षण के लिए भेजा गया है.

जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार यदि जांच में नमूने अमानक, मिलावटी या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाते हैं तो संबंधित संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. इसमें भारी जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण और न्यायालयीन कार्रवाई भी शामिल हो सकती है.

प्रदेशभर में चल रहा अभियान

राजस्थान सरकार इन दिनों "शुद्ध आहार, मिलावट पर वार" अभियान के तहत पूरे प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है. हाल के महीनों में जोधपुर संभाग सहित कई जिलों में नकली घी, मसाले, दूध, पनीर और खाद्य तेल बनाने वाली इकाइयों पर लगातार कार्रवाई की गई है.

मिलावटी घी से स्वास्थ्य को खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि मिलावटी घी बनाने के लिए कई मामलों में पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, वनस्पति व कृत्रिम फ्लेवर का उपयोग किया जाता है, जिससे उपभोक्ता शुद्ध देसी घी समझकर उत्पाद खरीद लेते हैं. ऐसे उत्पादों का लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है और हृदय रोग, मोटापा तथा अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ा सकता है.

जांच जारी

फिलहाल पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट होगी. यदि नमूने मिलावटी पाए जाते हैं तो यह बाड़मेर में नकली घी के कारोबार के खिलाफ हाल के समय की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जाएगी. खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे केवल विश्वसनीय विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदें, पैकेज पर अंकित एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि और गुणवत्ता संबंधी जानकारी अवश्य जांचें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की सूचना तुरंत विभाग को दें. प्रकरण की जांच खाद्य निरीक्षक राजेश जांगिड़ कर रहे हैं.