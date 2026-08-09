/5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

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Jodhpur News: बालोतरा में एक किसान को अपनी मेहनत की कमाई जमीन में छिपाना भारी पड़ गया. पचपदरा क्षेत्र के नेवाई गांव निवासी किसान मांगीलाल मेघवाल ने करीब एक साल पहले जमीन बेचकर मिले 5 लाख रुपये चोरी के डर से खेत में गाड़ दिए थे. उसने रकम पॉलीथीन में रखकर खेत में गड्ढा खोदकर छिपाई थी, लेकिन बाद में उसे उस जगह का पता ही याद नहीं रहा. करीब एक साल बाद बारिश के दौरान खेत में काम करते समय परिवार को वही थैली मिली. जब उसे खोला गया तो ज्यादातर 500 रुपये के नोट दीमक से बुरी तरह खराब हो चुके थे.
जमीन बेचकर मिले थे 5 लाख रुपये
मांगीलाल ने पचपदरा में एक प्लॉट बेचा था. इससे उसे करीब 5 लाख रुपये मिले थे. इन पैसों से वह खेत में कमरा बनवाने की तैयारी कर रहा था. लेकिन उसे डर था कि घर में पैसे रखने पर चोरी हो सकती है या उसके बेटे रकम खर्च कर सकते हैं. इसी वजह से उसने परिवार को बिना बताए पैसे खेत में दबा दिए.
10 बीघा खेत में भूल गया पैसों की जगह
पैसे छिपाने के कुछ समय बाद जब मांगीलाल को रकम की जरूरत पड़ी तो वह उसे निकालने खेत पहुंचा. लेकिन उसे वह जगह ही याद नहीं रही, जहां उसने पैसे दबाए थे. करीब 10 बीघा में फैले खेत में उसने काफी तलाश की, लेकिन थैली का कोई पता नहीं चला. आखिरकार उसने पत्नी और बेटों को भी पूरी बात बता दी.
बारिश के बाद जमीन से बाहर आई थैली
करीब एक साल बाद खेत में बुवाई की तैयारी चल रही थी. बारिश के बाद परिवार खेत में काम कर रहा था और तारबंदी ठीक की जा रही थी. इसी दौरान जमीन में दबी पैसों की थैली नजर आ गई. परिवार ने जब थैली बाहर निकाली और उसे खोला तो अंदर रखे नोटों की हालत देखकर उनके होश उड़ गए. ज्यादातर 500 रुपये के नोटों को दीमक ने बुरी तरह खराब कर दिया था.
नोट लेकर बैंक पहुंचे, लेकिन यहां भी नहीं बनी बात
परिजन खराब हो चुके नोट लेकर पचपदरा स्थित एसबीआई बैंक पहुंचे. वहां नोटों की हालत देखकर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया. इसके बाद परिवार बालोतरा की मुख्य शाखा में भी पहुंचा, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली. अब परिवार के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि खराब हो चुके नोटों का क्या होगा और उनकी मेहनत की कमाई वापस मिल पाएगी या नहीं.
चोरी से बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान
मांगीलाल ने जिस रकम को चोरी से बचाने के लिए जमीन में छिपाया था, वही फैसला उसके लिए परेशानी बन गया. एक साल तक जमीन में दबे रहने के कारण 5 लाख रुपये में रखे अधिकांश नोट खराब हो गए. घटना के बाद परिवार को अपनी मेहनत की कमाई गंवाने का दुख है. साथ ही यह मामला यह भी दिखाता है कि बड़ी रकम को घर या खेत में छिपाकर रखने के बजाय सुरक्षित और अधिकृत बैंकिंग माध्यम का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है.
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