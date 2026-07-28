/'अब नहीं मिला कनेक्शन तो जान दे दूंगा'! किसान ने डिस्कॉम दफ्तर में खुद पर डाला पेट्रोल

Barmer News: बाड़मेर शहर स्थित जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब कृषि बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से नाराज किसान गोसाई राम ने कथित रूप से अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया. समय रहते कर्मचारियों, अधिकारियों और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. बाद में पुलिस ने किसान को हिरासत में लेकर शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई की.

काफी समय से बिजली विभाग के चक्कर काट रहा था किसान

जानकारी के अनुसार गोसाई राम पिछले काफी समय से कृषि बिजली कनेक्शन के लिए विभाग के चक्कर लगा रहा था. उसका आरोप था कि सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद उसे कनेक्शन जारी नहीं किया गया. मंगलवार को वह अपनी मांग को लेकर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचा, जहां अधिकारियों से बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया. आक्रोश में उसने अपने साथ लाया पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेल लिया और आत्मदाह का प्रयास किया.

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घटना के बाद कार्यालय परिसर में मची अफरा-तफरी

घटना होते ही कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारियों और अन्य लोगों ने तत्काल उसे पकड़ लिया तथा पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान को सुरक्षित हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रण में किया. इस दौरान कार्यालय में कुछ देर के लिए कामकाज भी प्रभावित रहा.

क्या बोले पुलिस अधिकारी?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने या आत्मघाती कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. ऐसे मामलों में सबसे पहले व्यक्ति की जान बचाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता होती है. इसलिए किसान के खिलाफ शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई की गई.

कृषि बिजली कनेक्शन लंबे समय से किसाने के लिए चिंता का सबब

राजस्थान में कृषि बिजली कनेक्शन का मुद्दा लंबे समय से किसानों के लिए चिंता का विषय रहा है. कई जिलों में हजारों आवेदन लंबित होने, तकनीकी स्वीकृति, लाइन विस्तार, ट्रांसफार्मर क्षमता और अन्य प्रशासनिक कारणों से किसानों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. खेती में सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता होने के कारण कनेक्शन में देरी किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी असर डालती है.

जानकारों का मानना है कि यदि बिजली कनेक्शन से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण हो, आवेदकों को नियमित जानकारी दी जाए और शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए तो इस प्रकार की तनावपूर्ण घटनाओं से बचा जा सकता है. सरकारी कार्यालयों में संवाद की कमी कई बार विवाद को गंभीर रूप दे देती है.

इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था और लंबित कृषि बिजली कनेक्शनों के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है. हालांकि समय रहते कर्मचारियों और पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया. अब किसान के मामले में पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है, जबकि डिस्कॉम से भी कनेक्शन संबंधी शिकायत की जांच और नियमानुसार कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है.