बाड़मेर का खौफनाक मामला, युवक की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी

Barmer News: बाड़मेर शहर के नेहरू नगर स्थित बिश्नोई धर्मशाला में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक कमरे से एक युवक की लाश मिलने की सूचना सामने आई. शव दो दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से धर्मशाला के आसपास तेज बदबू उठ रही थी. स्थानीय लोगों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दी.

पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और सीओ बाड़मेर रमेश शर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने धर्मशाला के कमरे से शव बरामद किया. मृतक की पहचान धोरीमना निवासी ओमप्रकाश बिश्नोई के रूप में हुई है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया. टीमों द्वारा घटनास्थल की बारीकी से जांच की जा रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है.पुलिस के अनुसार, कमरे की तलाशी के दौरान घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. पुलिस इसी सुसाइड नोट को जांच का मुख्य आधार बनाकर आगे बढ़ रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों की मौजूदगी में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, शव को पोस्टमार्टम के लिए बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की सत्यता और उसमें लिखी गई बातों की गहनता से जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का इंतजार कर रही है. बाड़मेर में हुई इस घटना से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-