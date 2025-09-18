Zee Rajasthan
चीख पुकार से दहला बाड़मेर! धारदार हथियार से युवक ने काटा अपना गला

Rajasthan News: राजस्थान के बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र में युवक कमलेश पुत्र केवलाराम ने धारदार हथियार से गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया. गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से मानसिक दबाव में था. पुलिस जांच कर रही है.

Published: Sep 18, 2025, 04:01 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 04:01 PM IST

चीख पुकार से दहला बाड़मेर! धारदार हथियार से युवक ने काटा अपना गला

Barmer News: राजस्थान के बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के जोगियों की दड़ी में शुक्रवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. कमलेश पुत्र केवलाराम नामक युवक ने धारदार हथियार से अपना ही गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया. घटना के समय आसपास के लोग युवक की चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे गंभीर हालत में राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर की आपातकालीन इकाई में भर्ती करवाया गया.

युवक की सही नहीं है मानसिक स्थिति
सूत्रों के अनुसार, युवक किसी विवाद या तनाव के चलते लंबे समय से मानसिक दबाव में था. प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं बताई जा रही है. फिलहाल युवक का इलाज चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

पुलिस कर रही हैं मामले की जांच
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में युवक ने इतना खौफनाक कदम उठाया. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना के वास्तविक कारणों की पड़ताल की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

