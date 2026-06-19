/भारत-पाक बॉर्डर पर क्यों टूट रहे निर्माण? जानें ‘ऑपरेशन क्लीन’ की सारी जानकारी

Indo-Pak Border Bulldozer Action: बाड़मेर जिले के भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा. शुक्रवार को प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें कई सीमावर्ती गांवों में पहुंचीं और सीमा सुरक्षा नियमों के तहत किए गए निर्माणों की जांच की. इस दौरान कई जगहों पर अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जबकि पहले से चिह्नित निर्माणों पर कार्रवाई भी की गई. कब और कहां कार्रवाई हुई, किसके द्वारा की गई, क्यों की जा रही है और इसका क्या असर पड़ रहा है, इसे लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और स्थानीय लोग भी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

सीमा क्षेत्र में लगातार चल रही जांच

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सीमा से जुड़े इलाकों में नियमों के अनुसार निर्माण कार्यों की जांच की जा रही है. कई गांवों में टीमों ने मौके पर पहुंचकर जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और निर्माणों का सत्यापन किया. जिन जगहों पर नियमों का उल्लंघन मिलने की आशंका है, वहां विशेष रूप से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया तय नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार की जा रही है.

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कई निर्माण प्रशासन की नजर में

सूत्रों के मुताबिक सीमा क्षेत्र के कुछ गांवों में ऐसे निर्माण सामने आए हैं, जिनके पास आवश्यक अनुमति नहीं होने या निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने की बात सामने आई है. ऐसे मामलों में प्रशासनिक अमला रिकॉर्ड की जांच कर रहा है. जहां जरूरत महसूस की जा रही है, वहां आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. कई स्थानों पर चिन्हांकन का काम भी जारी है.

कार्रवाई पर सियासत भी गरमाई

इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है. कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से पर्याप्त संवाद किए बिना कार्रवाई करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. वहीं प्रशासन का पक्ष है कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों में सभी कदम नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत ही उठाए जा रहे हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा.

ग्रामीणों की नजर आगे की कार्रवाई पर

सीमावर्ती गांवों के लोग भी इस अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. कई जगह ग्रामीण अधिकारियों से जानकारी लेते दिखाई दिए. फिलहाल प्रशासन का अभियान जारी है और आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी सर्वे, चिन्हांकन और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सीमा क्षेत्र में चल रही यह कार्रवाई आगे कितने बड़े स्तर तक पहुंचती है और इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है.