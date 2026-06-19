Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /भारत-पाक बॉर्डर पर क्यों टूट रहे निर्माण? जानें ‘ऑपरेशन क्लीन’ की सारी जानकारी

भारत-पाक बॉर्डर पर क्यों टूट रहे निर्माण? जानें ‘ऑपरेशन क्लीन’ की सारी जानकारी

Rajasthan News: बाड़मेर के भारत-पाक सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही. प्रशासन ने कई गांवों में पहुंचकर निर्माणों की जांच और चिन्हांकन किया. कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. प्रशासन का कहना है कि अभियान सुरक्षा नियमों के तहत चल रहा है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDurag singh rajpurohit
Published: Jun 19, 2026, 04:40 PM|Updated: Jun 19, 2026, 04:40 PM
भारत-पाक बॉर्डर पर क्यों टूट रहे निर्माण? जानें ‘ऑपरेशन क्लीन’ की सारी जानकारी
Image Credit: Bulldozer Action At Indo-Pak Border Barmer

Indo-Pak Border Bulldozer Action: बाड़मेर जिले के भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा. शुक्रवार को प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें कई सीमावर्ती गांवों में पहुंचीं और सीमा सुरक्षा नियमों के तहत किए गए निर्माणों की जांच की. इस दौरान कई जगहों पर अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जबकि पहले से चिह्नित निर्माणों पर कार्रवाई भी की गई. कब और कहां कार्रवाई हुई, किसके द्वारा की गई, क्यों की जा रही है और इसका क्या असर पड़ रहा है, इसे लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और स्थानीय लोग भी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

सीमा क्षेत्र में लगातार चल रही जांच
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सीमा से जुड़े इलाकों में नियमों के अनुसार निर्माण कार्यों की जांच की जा रही है. कई गांवों में टीमों ने मौके पर पहुंचकर जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और निर्माणों का सत्यापन किया. जिन जगहों पर नियमों का उल्लंघन मिलने की आशंका है, वहां विशेष रूप से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया तय नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई निर्माण प्रशासन की नजर में
सूत्रों के मुताबिक सीमा क्षेत्र के कुछ गांवों में ऐसे निर्माण सामने आए हैं, जिनके पास आवश्यक अनुमति नहीं होने या निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने की बात सामने आई है. ऐसे मामलों में प्रशासनिक अमला रिकॉर्ड की जांच कर रहा है. जहां जरूरत महसूस की जा रही है, वहां आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. कई स्थानों पर चिन्हांकन का काम भी जारी है.

कार्रवाई पर सियासत भी गरमाई
इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है. कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से पर्याप्त संवाद किए बिना कार्रवाई करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. वहीं प्रशासन का पक्ष है कि सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों में सभी कदम नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत ही उठाए जा रहे हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा.

ग्रामीणों की नजर आगे की कार्रवाई पर
सीमावर्ती गांवों के लोग भी इस अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. कई जगह ग्रामीण अधिकारियों से जानकारी लेते दिखाई दिए. फिलहाल प्रशासन का अभियान जारी है और आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी सर्वे, चिन्हांकन और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सीमा क्षेत्र में चल रही यह कार्रवाई आगे कितने बड़े स्तर तक पहुंचती है और इसका अंतिम परिणाम क्या निकलता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित

ट्रेंडिंग न्यूज़

सावधान! 25 रुपये किलो वाली मेयोनीज और 80 रुपये का 5 लीटर सॉस खा रहा है आपका बच्चा? जयपुर में पकड़ी गई कीड़ों वाली फैक्ट्री

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर से दरभंगा जाना हुआ आसान-21 जून से चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस,आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत इन 25 स्टेशनों पर होगा ठहराव

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Breaking News: राजस्थान में तबादलों से हटी रोक, 5 जुलाई तक खुली ट्रांसफर विंडो

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर 100 KMPH की रफ्तार पर भी कटेगा टोल, NHAI ने शुरू की हाईटेक व्यवस्था

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

RE-NEET UG 2026 से पहले बड़ा अपडेट, पुराने एडमिट कार्ड पर NTA का अहम फैसला, परीक्षा से पहले जरूरी खबर, नहीं तो हो सकती है परेशानी

राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

बारां में खाद संकट पर प्रशासन का बड़ा फैसला, 1400 किसानों को मिलेंगे टोकन, दो-दो बैग खाद

कोटा में रिश्वतखोर कांस्टेबल गिरफ्तार! केस रफा-दफा करने के नाम पर वसूल रहा था पैसे, ACB ने रंगे हाथों पकड़ा

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

Rajasthan News: अंता में जल जीवन मिशन की बड़ी चोरी का खुलासा, 30 लाख के पाइप गुरुग्राम से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

राशन लेने आए 27 लोगों को गोदाम में बंद कर गायब हुआ डीलर, घुटन से महिला हुई बेसुध, वीडियो वायरल

कौन है कमलेश प्रजापति, जिसके एनकाउंटर में पुलिस को सेशन कोर्ट से मिली बड़ी राहत

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर समेत प्रदेशभर में बारिश का दौर सक्रिय, कई जिलों में येलो अलर्ट

Khejri Wood Smuggling: खेजड़ी की अवैध कटाई का बड़ा खुलासा, हरियाणा भेजी जा रही थीं लकड़ियां

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में बड़ा फेर-बदल, जानें आज किस रेट पर मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

ICU में भर्ती थी पत्नी, गैस्ट हाउस में सो रहे पति का बैग पार, जयपुर के एपेक्स अस्पताल से लाखों के जेवरात चोरी

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

टोंक में खाद की कालाबाजारी पर बवाल, सरपंच संघ अध्यक्ष मुकेश मीणा की उग्र आंदोलन की चेतावनी, बोले-'1300 का बैग 2500 में ब्लैक'

TAGS:
Barmer news
Rajasthan News
Indo-Pak Border

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ACB मुख्यालय, बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो
kirodi lal meena
2
Barmer news
3
Rajasthan Jobs
4
Bikaner news
5
Rajasthan crime