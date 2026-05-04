Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Barmer
  • /राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!

राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!

Rajasthan News: पचपदरा-पाटोदी हाईवे की खराब हालत से सफर मुश्किल हो गया है. 20 किमी तय करने में 2 घंटे लग रहे हैं, लोग लंबा चक्कर लगाने को मजबूर हैं. मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, फिर भी सड़क सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 04, 2026, 03:23 PM|Updated: May 04, 2026, 03:23 PM
राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!
Image Credit: Pachpadra Patodi Highway News

Barmer News: पचपदरा से पाटोदी जाने वाला स्टेट हाईवे इन दिनों इतनी खराब हालत में है कि यहां सफर करना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है. सड़क जगह-जगह से टूटी हुई है और किनारों की पटरी भी उखड़ चुकी है. ऐसे में यहां से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं लग रहा. हालत ये है कि करीब 20 किलोमीटर का छोटा सा सफर तय करने में लोगों को दो घंटे से भी ज्यादा समय लग रहा है. कई वाहन चालकों को मजबूरी में 15 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं.

यह हाईवे पाटोदी के साथ-साथ रिछोली, गोपड़ी और आसपास के सैकड़ों गांवों को जोड़ता है. सड़क की ऐसी हालत का सबसे ज्यादा असर गांव के लोगों पर पड़ रहा है. रोजमर्रा के कामों के लिए उन्हें इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन खराब सड़क के कारण उनका सफर काफी मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज-रोज की इस परेशानी से वे तंग आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीण बताते हैं कि करीब पांच-छह महीने पहले सड़क पर थोड़ा बहुत पेंचवर्क किया गया था. उस समय उम्मीद थी कि शायद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पैबंद भी उखड़ गए और सड़क फिर से पहले जैसी खराब हो गई. लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे साफ लगता है कि काम सही तरीके से नहीं हुआ और सरकारी पैसा बेकार चला गया.

इस खराब सड़क का असर सबसे ज्यादा मरीजों पर पड़ रहा है. पाटोदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जब मरीजों को बालोतरा या नाहटा रेफर किया जाता है, तो उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. एंबुलेंस भी इस रास्ते पर ठीक से नहीं चल पाती, जिससे देरी हो जाती है. कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मरीजों को रास्ते में ही जान गंवानी पड़ती है. इस वजह से लोगों में काफी नाराजगी है.

आने वाले समय में रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने वाली है. पैदल यात्री और वाहन इसी रास्ते से गुजरेंगे, ऐसे में सड़क की यह हालत उनके लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है. खास बात यह है कि जिला कलक्टर और अन्य अधिकारी भी इसी मार्ग से पाटोदी पंचायत समिति के गांवों में बैठकों और कार्यक्रमों के लिए आते-जाते रहते हैं. इसके बावजूद अब तक सड़क सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:प्रतापगढ़ में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 12वीं के छात्र की मौत, गांव में तनाव

ट्रेंडिंग न्यूज़

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गूंजी किलकारियां, बाघिन चमेली ने शावक को दिया जन्म, स्पेशल केयर में रखा गया क्यूब

थाने के अंदर बैठ लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, जोधपुर में युवक से मारपीट पर बवाल

राजस्थान की गर्मी में ये शाही ड्रिंक, पीते ही ठंडक उतर जाएगी सीधे दिल तक! नोट कर लें ये रेसिपी

दौसा में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ गिरे ओले

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर उछाल, जानें सोमवार को क्या है लेटेस्ट प्राइस

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Gold Silver Price: बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ गोल्ड, सिल्वर के रेट अभी थमे, जानें लेटेस्ट प्राइस

चौंमू की बर्फी क्यों है इतनी सॉफ्ट? मुंह में जाती है घुल

खराब मौसम से दिल्ली में अटकी फ्लाइट्स! जयपुर हुईं डायवर्ट

बंगाल-असम इलेक्शन पर MLA प्रतापपुरी का बड़ा दावा, बोले-BJP के पक्ष में 100% माहौल

आदिवासियों का धर्मांतरण करवाने का वीडियो बनाने पर बवाल, युवक को बेरहमी से पीटा, 4 गिरफ्तार बाकी फरार

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

CM जन आवास योजना में कथित महा घोटाला! भीलवाड़ा यूआईटी सचिव IAS ललित गोयल पर गिरी गाज, एपीओ में भेजा गया

घर पर ऐसे बनाएं स्मोकी फ्लेवर मसाला चाय, एक चुस्की में ही खो बैठेंगे होश!

3 दिन में करोड़ों के पार्क की लापरवाही उजागर, झूला झूलते हुए बच्चे के साथ हादसा, ठेकेदार, इंजिनियर या सरकार, कौन जिम्मेदार?

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर समेत इन शहरों में भयंकर बारिश का अलर्ट, गिरेंगे मोटे-मोटे ओले

राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा आतंक! आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

गहरी नींद में सोते हुए परिवार पर घातक हमला, पिता को उतारा मौत के घाट, मां-बेटा और बेटी घायल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

Rajasthan Crime: पत्नी के प्रेमी के साथ थे अवैध संबंध, लवर के साथ मिलकर पति की कर डाली हत्या

West Bengal election: बंगाल का 'मारवाड़ी' फैक्टर, आज नतीजों में गूंजेगी मारवाड़ियों की गूंज ? क्या पलट जाएगी बाजी?

राजस्थान में भीषण गर्मी में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan News: टोंक में गश्त पर निकले सिपाही का संदिग्ध हालात में शव मिला, गले पर निशान से हत्या की आशंका

Rajasthan Weather: सावधान! अगले 72 घंटे भारी, 7 जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' के साथ तबाही मचाएगा अंधड़!

तिलक लगाकर आने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को रोका, कोटा के सरकारी स्कूल में छात्र-छात्राओं से बदसलूकी

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

Tags:
barmer news
rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

rajasthan politics
2

राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!

barmer news
3

प्रतापगढ़ में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 12वीं के छात्र की मौत, गांव में तनाव

rajasthan crime
4

Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न

Bikaner news
5

सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 फीसदी, जहां गए वहां भाजपा को मिल रही बड़ी जीत

CM Bhajan Lal Sharma