/राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!

Rajasthan News: पचपदरा-पाटोदी हाईवे की खराब हालत से सफर मुश्किल हो गया है. 20 किमी तय करने में 2 घंटे लग रहे हैं, लोग लंबा चक्कर लगाने को मजबूर हैं. मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो रही है, फिर भी सड़क सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
Barmer News: पचपदरा से पाटोदी जाने वाला स्टेट हाईवे इन दिनों इतनी खराब हालत में है कि यहां सफर करना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है. सड़क जगह-जगह से टूटी हुई है और किनारों की पटरी भी उखड़ चुकी है. ऐसे में यहां से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं लग रहा. हालत ये है कि करीब 20 किलोमीटर का छोटा सा सफर तय करने में लोगों को दो घंटे से भी ज्यादा समय लग रहा है. कई वाहन चालकों को मजबूरी में 15 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं.
यह हाईवे पाटोदी के साथ-साथ रिछोली, गोपड़ी और आसपास के सैकड़ों गांवों को जोड़ता है. सड़क की ऐसी हालत का सबसे ज्यादा असर गांव के लोगों पर पड़ रहा है. रोजमर्रा के कामों के लिए उन्हें इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, लेकिन खराब सड़क के कारण उनका सफर काफी मुश्किल हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज-रोज की इस परेशानी से वे तंग आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं.
ग्रामीण बताते हैं कि करीब पांच-छह महीने पहले सड़क पर थोड़ा बहुत पेंचवर्क किया गया था. उस समय उम्मीद थी कि शायद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो पैबंद भी उखड़ गए और सड़क फिर से पहले जैसी खराब हो गई. लोगों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे साफ लगता है कि काम सही तरीके से नहीं हुआ और सरकारी पैसा बेकार चला गया.
इस खराब सड़क का असर सबसे ज्यादा मरीजों पर पड़ रहा है. पाटोदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जब मरीजों को बालोतरा या नाहटा रेफर किया जाता है, तो उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. एंबुलेंस भी इस रास्ते पर ठीक से नहीं चल पाती, जिससे देरी हो जाती है. कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि मरीजों को रास्ते में ही जान गंवानी पड़ती है. इस वजह से लोगों में काफी नाराजगी है.
आने वाले समय में रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने वाली है. पैदल यात्री और वाहन इसी रास्ते से गुजरेंगे, ऐसे में सड़क की यह हालत उनके लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती है. खास बात यह है कि जिला कलक्टर और अन्य अधिकारी भी इसी मार्ग से पाटोदी पंचायत समिति के गांवों में बैठकों और कार्यक्रमों के लिए आते-जाते रहते हैं. इसके बावजूद अब तक सड़क सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है.
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