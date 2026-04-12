Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Good News: मारवाड़ को मिली बड़ी सौगात, 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा में ₹79,000 करोड़ की लागत वाली पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे. भव्य जनसभा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. यह प्रोजेक्ट मारवाड़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByMayank Awasthi
Published:Apr 12, 2026, 04:28 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 04:28 PM IST

Trending Photos

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'
7 Photos
jaipur news

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!
6 Photos
jaipur news

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!

राजस्थान का वो रहस्यमयी 7 मंजिला दुर्ग, जिसे मुगल भी नहीं तोड़ पाए!
6 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान का वो रहस्यमयी 7 मंजिला दुर्ग, जिसे मुगल भी नहीं तोड़ पाए!

राजस्थान की वो बावड़ी, जहां पूरी बारात हो गई थी गायब, आज भी कांप उठते हैं लोग!
6 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो बावड़ी, जहां पूरी बारात हो गई थी गायब, आज भी कांप उठते हैं लोग!

Good News: मारवाड़ को मिली बड़ी सौगात, 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण

Pachpadra Refinery Inauguration: राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में 21 अप्रैल का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी का भव्य लोकार्पण करेंगे. इस ऐतिहासिक घड़ी को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियां दिन-रात तैयारियों में जुटी हुई हैं.

तैयारियां, प्रशासन अलर्ट
प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का ढांचा तेजी से तैयार किया जा रहा है. बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर अत्याधुनिक हेलीपैड का निर्माण अंतिम चरण में है. साथ ही, लाखों की भीड़ के बैठने के लिए विशाल डोम और भव्य पांडाल सजाया जा रहा है. जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) सहित तमाम आला अधिकारी लगातार मौके का मुआयना कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था और लॉजिस्टिक फीडबैक के लिए पल-पल की मॉनिटरिंग की जा रही है.

79 हजार करोड़ का निवेश, विकास का नया इंजन
पचपदरा रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि मारवाड़ और पूरे राजस्थान के लिए आर्थिक बदलाव का प्रतीक है. बता दें कि करीब 79,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार यह प्रोजेक्ट देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में से एक है. इसके शुरू होने से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे, जिससे बालोतरा और आसपास के जिलों की तस्वीर बदल जाएगी.

पूरे प्रदेश की निगाहें
लोकार्पण समारोह को लेकर न केवल बालोतरा, बल्कि पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है. 21 अप्रैल को होने वाला यह कार्यक्रम राजस्थान के विकास पथ पर एक मील का पत्थर साबित होगा. रिफाइनरी के शुरू होने से पेट्रोकेमिकल हब के रूप में राजस्थान की वैश्विक पहचान बनेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Barmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news